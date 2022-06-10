https://ria.ru/20220610/puteshestviya-1794552021.html

В аэропорту Домодедово рассказали, куда россияне поедут на праздниках

В аэропорту Домодедово рассказали, куда россияне поедут на праздниках - РИА Новости, 10.06.2022

В аэропорту Домодедово рассказали, куда россияне поедут на праздниках

Московский аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления для путешествий в грядущие июньские праздники, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:11

2022-06-10T16:11

2022-06-10T16:11

туризм

новости - туризм

сочи

санкт-петербург

новосибирск

домодедово (аэропорт)

день россии

праздники

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления для путешествий в грядущие июньские праздники, сообщает пресс-служба воздушной гавани.В период с 10 по 13 июня больше всего путешественников отправятся в Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Минеральные Воды и Калининград, следует из результатов исследования.Помимо российских направлений, специалисты проанализировали и зарубежные вылеты. Первое место в рейтинге заняла турецкая Анталья. "Серебро" забрал Ташкент, а "бронзу" — Дубай. Также в топ вошли Ош и Стамбул.В Домодедово напоминают, что с учетом роста пассажиропотока в ближайшие дни приезжать в аэропорт лучше заранее, чтобы точно не пропустить свой рейс.

https://ria.ru/20220609/puteshestviya-1794280331.html

сочи

санкт-петербург

новосибирск

минеральные воды

калининград

ош

анталья (провинция)

стамбул

дубай

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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