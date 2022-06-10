https://ria.ru/20220610/puteshestviya-1794552021.html
В аэропорту Домодедово рассказали, куда россияне поедут на праздниках
В аэропорту Домодедово рассказали, куда россияне поедут на праздниках - РИА Новости, 10.06.2022
В аэропорту Домодедово рассказали, куда россияне поедут на праздниках
Московский аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления для путешествий в грядущие июньские праздники, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:11
2022-06-10T16:11
2022-06-10T16:11
туризм
новости - туризм
сочи
санкт-петербург
новосибирск
домодедово (аэропорт)
день россии
праздники
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления для путешествий в грядущие июньские праздники, сообщает пресс-служба воздушной гавани.В период с 10 по 13 июня больше всего путешественников отправятся в Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Минеральные Воды и Калининград, следует из результатов исследования.Помимо российских направлений, специалисты проанализировали и зарубежные вылеты. Первое место в рейтинге заняла турецкая Анталья. "Серебро" забрал Ташкент, а "бронзу" — Дубай. Также в топ вошли Ош и Стамбул.В Домодедово напоминают, что с учетом роста пассажиропотока в ближайшие дни приезжать в аэропорт лучше заранее, чтобы точно не пропустить свой рейс.
https://ria.ru/20220609/puteshestviya-1794280331.html
сочи
санкт-петербург
новосибирск
минеральные воды
калининград
ош
анталья (провинция)
стамбул
дубай
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, санкт-петербург, новосибирск, домодедово (аэропорт), день россии, праздники, туризм, туристы, пассажиры, минеральные воды, калининград, ош, анталья (провинция), стамбул, дубай, ташкент
В аэропорту Домодедово рассказали, куда россияне поедут на праздниках
Аэропорт Домодедово назвал популярные направления для путешествий в праздники
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления для путешествий в грядущие июньские праздники, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В период с 10 по 13 июня больше всего путешественников отправятся в Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Минеральные Воды и Калининград, следует из результатов исследования.
Помимо российских направлений, специалисты проанализировали и зарубежные вылеты. Первое место в рейтинге заняла турецкая Анталья. "Серебро" забрал Ташкент, а "бронзу" — Дубай. Также в топ вошли Ош и Стамбул.
В Домодедово напоминают, что с учетом роста пассажиропотока в ближайшие дни приезжать в аэропорт лучше заранее, чтобы точно не пропустить свой рейс.