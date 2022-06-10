https://ria.ru/20220610/protesty-1794675223.html

Жители Лос-Анджелеса вышли на протест у места проведения Саммита Америк

Жители Лос-Анджелеса вышли на протест у места проведения Саммита Америк - РИА Новости, 10.06.2022

Жители Лос-Анджелеса вышли на протест у места проведения Саммита Америк

Десятки людей вышли на акцию у места проведения Саммита Америк в Лос-Анджелесе в знак протеста против решения Вашингтона не приглашать Кубу, Венесуэлу и... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:53

2022-06-10T19:53

2022-06-10T19:54

в мире

лос-анджелес

куба

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн – РИА Новости. Десятки людей вышли на акцию у места проведения Саммита Америк в Лос-Анджелесе в знак протеста против решения Вашингтона не приглашать Кубу, Венесуэлу и Никарагуа к участию в мероприятии, передает корреспондент РИА Новости."Это не настоящий саммит Америк, если значительная часть континента и людей Латинской Америки исключена из него", - заявил РИА Новости директор коалиции протестующих Брайан Бекер.Он также отметил, что участники демонстрации требуют от властей США прекратить блокаду Кубы, а также американскую кампанию по дестабилизации латиноамериканского региона.Саммит Америк - встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум проходит в Лос-Анджелесе.На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.

https://ria.ru/20220610/boykot-1794439445.html

лос-анджелес

куба

латинская америка

сша

никарагуа

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лос-анджелес, куба, латинская америка, сша, никарагуа, венесуэла