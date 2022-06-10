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Жители Лос-Анджелеса вышли на протест у места проведения Саммита Америк - РИА Новости, 10.06.2022
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Жители Лос-Анджелеса вышли на протест у места проведения Саммита Америк
Жители Лос-Анджелеса вышли на протест у места проведения Саммита Америк - РИА Новости, 10.06.2022
Жители Лос-Анджелеса вышли на протест у места проведения Саммита Америк
Десятки людей вышли на акцию у места проведения Саммита Америк в Лос-Анджелесе в знак протеста против решения Вашингтона не приглашать Кубу, Венесуэлу и... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:53
2022-06-10T19:54
в мире
лос-анджелес
куба
латинская америка
сша
никарагуа
венесуэла
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн – РИА Новости. Десятки людей вышли на акцию у места проведения Саммита Америк в Лос-Анджелесе в знак протеста против решения Вашингтона не приглашать Кубу, Венесуэлу и Никарагуа к участию в мероприятии, передает корреспондент РИА Новости."Это не настоящий саммит Америк, если значительная часть континента и людей Латинской Америки исключена из него", - заявил РИА Новости директор коалиции протестующих Брайан Бекер.Он также отметил, что участники демонстрации требуют от властей США прекратить блокаду Кубы, а также американскую кампанию по дестабилизации латиноамериканского региона.Саммит Америк - встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум проходит в Лос-Анджелесе.На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.
https://ria.ru/20220610/boykot-1794439445.html
лос-анджелес
куба
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сша
никарагуа
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в мире, лос-анджелес, куба, латинская америка, сша, никарагуа, венесуэла
19:53 10.06.2022 (обновлено: 19:54 10.06.2022)
 
Жители Лос-Анджелеса вышли на протест у места проведения Саммита Америк

В Лос-Анджелесе начались протесты против решения не приглашать ряд стран на Саммит Америк

© AP Photo / Richard VogelВид Лос-Анджелеса
Вид Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Richard Vogel
Вид Лос-Анджелеса. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн – РИА Новости. Десятки людей вышли на акцию у места проведения Саммита Америк в Лос-Анджелесе в знак протеста против решения Вашингтона не приглашать Кубу, Венесуэлу и Никарагуа к участию в мероприятии, передает корреспондент РИА Новости.
"Это не настоящий саммит Америк, если значительная часть континента и людей Латинской Америки исключена из него", - заявил РИА Новости директор коалиции протестующих Брайан Бекер.
Он также отметил, что участники демонстрации требуют от властей США прекратить блокаду Кубы, а также американскую кампанию по дестабилизации латиноамериканского региона.
Саммит Америк - встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум проходит в Лос-Анджелесе.
На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.
Президент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 00:46
Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк
 
В миреЛос-АнджелесКубаЛатинская АмерикаСШАНикарагуаВенесуэла
 
 
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