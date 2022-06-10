https://ria.ru/20220610/prognoz-1794591018.html

ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле

ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле - РИА Новости, 10.06.2022

ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле

ЦБ РФ в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:52

2022-06-10T15:52

2022-06-10T16:02

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЦБ РФ в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается прогноза. Действительно, мы свои оценки по многим показателям уточнили и будем полноценный прогноз представлять к июлю. У нас опорное заседание", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.По ее словам, ЦБ видит, что ряд процессов в экономике протекает не так, как ожидалось в апреле, когда регулятор делал свой предыдущий прогноз.

https://radiosputnik.ria.ru/20220610/tsb-1794554568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)