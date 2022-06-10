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ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле - РИА Новости, 10.06.2022
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ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле
ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле - РИА Новости, 10.06.2022
ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле
ЦБ РФ в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:52
2022-06-10T16:02
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЦБ РФ в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается прогноза. Действительно, мы свои оценки по многим показателям уточнили и будем полноценный прогноз представлять к июлю. У нас опорное заседание", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.По ее словам, ЦБ видит, что ряд процессов в экономике протекает не так, как ожидалось в апреле, когда регулятор делал свой предыдущий прогноз.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
15:52 10.06.2022 (обновлено: 16:02 10.06.2022)
 
ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле

Набиуллина: ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЦБ РФ в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается прогноза. Действительно, мы свои оценки по многим показателям уточнили и будем полноценный прогноз представлять к июлю. У нас опорное заседание", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 14:16Сказано в эфире
"Позитивный сигнал". ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5%
По ее словам, ЦБ видит, что ряд процессов в экономике протекает не так, как ожидалось в апреле, когда регулятор делал свой предыдущий прогноз.
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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