https://ria.ru/20220610/prognoz-1794591018.html
ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле
ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле - РИА Новости, 10.06.2022
ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле
ЦБ РФ в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:52
2022-06-10T15:52
2022-06-10T16:02
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЦБ РФ в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается прогноза. Действительно, мы свои оценки по многим показателям уточнили и будем полноценный прогноз представлять к июлю. У нас опорное заседание", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.По ее словам, ЦБ видит, что ряд процессов в экономике протекает не так, как ожидалось в апреле, когда регулятор делал свой предыдущий прогноз.
https://radiosputnik.ria.ru/20220610/tsb-1794554568.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
15:52 10.06.2022 (обновлено: 16:02 10.06.2022)
ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле
Набиуллина: ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле