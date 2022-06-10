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Блинкен прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР

Блинкен прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

Блинкен прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР

США выражают серьезную обеспокоенность в связи с решением Верховного суда Донецкой Народной Республики, приговорившего к смертной казни трех иностранных... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T04:21

2022-06-10T04:21

2022-06-10T04:21

специальная военная операция на украине

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сша

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США выражают серьезную обеспокоенность в связи с решением Верховного суда Донецкой Народной Республики, приговорившего к смертной казни трех иностранных наемников, воевавших на стороне украинских войск, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Ранее в ДНР к высшей мере наказания были осуждены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они могут оспорить решение суда в течение месяца.Блинкен заявил, что речь идет о "фиктивном" процессе, осудившем "законных комбатантов, служивших в вооруженных силах Украины"."Мы призываем Россию и ее сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", - написал он в Twitter.В среду британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствие установило, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794400401.html

донецкая народная республика

россия

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, сша