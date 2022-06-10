Рейтинг@Mail.ru
Блинкен прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/prigovor-1794445741.html
Блинкен прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР
Блинкен прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
Блинкен прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР
США выражают серьезную обеспокоенность в связи с решением Верховного суда Донецкой Народной Республики, приговорившего к смертной казни трех иностранных... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T04:21
2022-06-10T04:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США выражают серьезную обеспокоенность в связи с решением Верховного суда Донецкой Народной Республики, приговорившего к смертной казни трех иностранных наемников, воевавших на стороне украинских войск, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Ранее в ДНР к высшей мере наказания были осуждены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они могут оспорить решение суда в течение месяца.Блинкен заявил, что речь идет о "фиктивном" процессе, осудившем "законных комбатантов, служивших в вооруженных силах Украины"."Мы призываем Россию и ее сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", - написал он в Twitter.В среду британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствие установило, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794400401.html
донецкая народная республика
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, сша
04:21 10.06.2022
 
Блинкен прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР

Госсекретарь Блинкен: США обеспокоены смертным приговором иностранным наемникам в ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США выражают серьезную обеспокоенность в связи с решением Верховного суда Донецкой Народной Республики, приговорившего к смертной казни трех иностранных наемников, воевавших на стороне украинских войск, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее в ДНР к высшей мере наказания были осуждены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они могут оспорить решение суда в течение месяца.
Блинкен заявил, что речь идет о "фиктивном" процессе, осудившем "законных комбатантов, служивших в вооруженных силах Украины".
"Мы призываем Россию и ее сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", - написал он в Twitter.
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 20:08Специальная военная операция на Украине
В МИД Украины прокомментировали приговор иностранным наемникам в ДНР
В среду британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Следствие установило, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала