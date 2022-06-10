https://ria.ru/20220610/pridnestrove-1794694697.html

В Молдавии заявили, что не откажутся от Приднестровья ради вступления в ЕС

В Молдавии заявили, что не откажутся от Приднестровья ради вступления в ЕС - РИА Новости, 10.06.2022

В Молдавии заявили, что не откажутся от Приднестровья ради вступления в ЕС

Кишинев не станет отказываться от Приднестровья ради интеграции в Евросоюз, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:54

2022-06-10T21:54

2022-06-10T21:54

в мире

майя санду

молдавия

кишинев

люксембург (округ)

евросоюз

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КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Кишинев не станет отказываться от Приднестровья ради интеграции в Евросоюз, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян."Я не думаю, что отказ от Приднестровья нам сильно поможет с процессом евроинтеграции, а новые проблемы добавит. Я не видел еще, чтобы страна просто так отказывалась от 11% своей территории, там живут наши граждане, их более 200 тысяч. Потом это вызовет эффект домино, как раз этого мы не должны допустить", - заявил Серебрян в эфире телеканала RTR Moldova.Он отметил, что на сегодняшний есть теоретическая возможность синхронизировать процесс реинтеграции страны с процессом евроинтеграции.Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую — 12 мая.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220602/pridnestrove-1792572287.html

https://ria.ru/20220530/sandu-1791898610.html

молдавия

кишинев

люксембург (округ)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, майя санду, молдавия, кишинев, люксембург (округ), евросоюз