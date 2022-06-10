В Молдавии заявили, что не откажутся от Приднестровья ради вступления в ЕС
Вице-премьер Молдавии Серебрян: Кишинев не откажется от Приднестровья ради членства в ЕС
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Кишинев не станет отказываться от Приднестровья ради интеграции в Евросоюз, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян.
"Я не думаю, что отказ от Приднестровья нам сильно поможет с процессом евроинтеграции, а новые проблемы добавит. Я не видел еще, чтобы страна просто так отказывалась от 11% своей территории, там живут наши граждане, их более 200 тысяч. Потом это вызовет эффект домино, как раз этого мы не должны допустить", - заявил Серебрян в эфире телеканала RTR Moldova.
Он отметил, что на сегодняшний есть теоретическая возможность синхронизировать процесс реинтеграции страны с процессом евроинтеграции.
Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую — 12 мая.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.