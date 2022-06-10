https://ria.ru/20220610/prazdnik-1794588507.html
Фестиваль моды и слет караванеров: как в стране отметят День России
Фестиваль моды и слет караванеров: как в стране отметят День России - РИА Новости, 10.06.2022
Фестиваль моды и слет караванеров: как в стране отметят День России
Федеральные учреждения культуры подготовили фестивали, концерты, выставки, экскурсии, лекции и флешмобы в честь государственного праздника – Дня России,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:54
2022-06-10T16:54
2022-06-10T16:54
культура
новости культуры
россия
москва
воронеж
музей победы
что посмотреть
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787856692_0:0:3328:1872_1920x0_80_0_0_b01f5d5876a89f4cd8f95348af8bd2bb.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Федеральные учреждения культуры подготовили фестивали, концерты, выставки, экскурсии, лекции и флешмобы в честь государственного праздника – Дня России, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.В Бахрушинском музее в Москве запланирована программа "Великая Россия – Великая судьба", в которую "вошли лучшие национальные образцы актерской школы, музыкальной и художественной культуры, литературной классики, современной сценографии и режиссуры". Посетители смогут раскрыть и собственные таланты на практических сессиях. Праздник отметят также в филиалах музея.В Образцов-парке во время торжественного открытия фонтана в День России пройдет чудо-юдо-хит-парад. На 4-й Открытой сцене Театра Образцова покажут музыкальный кукольный спектакль "Чудо-Юдо" по мотивам русской народной сказки. Его представит коллектив театра "Сказки из кармана".Концерт "Моя Россия" проекта "Главные детские песни" пройдет в честь праздника в Музее Победы. Затем Марийский иммерсивный театр "Калык шынык" ("Народный опыт") проведет мастер-класс по созданию коротких видео по мотивам марийских сказок. В завершение программы посетителей ждут на спектакль "Вдовий пароход" по одноименной повести Ирины Грековой."Российский национальный музей музыки расскажет о музыкальном наследии страны", — говорится в пресс-релизе. Всего институция организует более 20 театрализованных представлений, концертов и экскурсий для посетителей всех возрастов. "Главным событием станет вновь открытая выставка "Музыка России: Имена. Артефакты. Триумфы" в Музее музыки", — уточняют в пресс-службе.В Музее П. И. Чайковского будет организована тематическая программа для молодежи – экскурсия "Мир Чайковского". Посетители Музея-усадьбы Ф. И. Шаляпина смогут проникнуться эпохой, в которой жил и творил великий оперный исполнитель. Музей С. С. Прокофьева в День России приглашает на две экскурсии — "Прокофьев глазами художников" и "Скажи мне, кто твой друг"."Росгосцирк" порадует жителей регионов. В частности, в Воронеже пройдет флешмоб на площади перед цирком, его участники выстроятся в виде слова "Россия" под аккомпанемент гимна России в живом исполнении. А в Оренбурге цирк украсят шарами, раздадут зрителям флажки и сувениры с символикой России.Государственный музей-заповедник "Тарханы" подготовил проект "Наследие, над которым не властны ни время, ни история". 12 июня там исполнят старинные тарханские песни, прославляющие Россию, русский народ.Открытый фестиваль моды и дизайна "Кижи: цвет и акценты" стартует в Музее-заповеднике "Кижи" в Республике Карелия."Тульская область встречает команды из Белгорода, Курска, Абакана, Омска, Крыма, Тулы. Состязания сильнейших людей планеты в этом году вышли на международный уровень. Впервые на Куликовом поле покажут свои силы спортсмены из Азербайджана и Ирана", — поясняют в пресс-службе мероприятия.В Музее изобразительных искусств Новгородского музея-заповедника откроется национальный мультимедийный проект "Русские маяки". Самый масштабный в стране ежегодный слет автокараванеров "АбунаФест" пройдет в Музее-заповеднике И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в автокемпинге "Отцы и дети". Для участия в нем уже зарегистрировались более 400 экипажей со всей страны – от Владивостока до Симферополя.Отмечается, что автопутешественники ждали этой встречи целый год. В третий раз они съезжаются в Спасском ко Дню России, чтобы "увидеть старых друзей и завести новых, обсудить последние новости в сфере автотуризма и, конечно, побывать в одной из самых красивых дворянских усадеб XIX века, в родовом имении И. С. Тургенева". Для них также подготовлена большая музейная программа – тематические экскурсии, квесты, мастер-классы и игры на свежем воздухе.
https://ria.ru/20220610/vdnh-1794381949.html
россия
москва
воронеж
республика карелия
оренбург
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787856692_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_05b088ca7ffb71bce96da8a0a8b99fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, москва, воронеж, музей победы, что посмотреть , куда сходить , день россии, праздник, театральный музей имени бахрушина, росгосцирк, кижи (музей-заповедник), республика карелия, тарханы (музей), оренбург, иркутск, новгородский государственный музей-заповедник
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Федеральные учреждения культуры подготовили фестивали, концерты, выставки, экскурсии, лекции и флешмобы в честь государственного праздника – Дня России, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
В Бахрушинском музее в Москве запланирована программа "Великая Россия – Великая судьба", в которую "вошли лучшие национальные образцы актерской школы, музыкальной и художественной культуры, литературной классики, современной сценографии и режиссуры". Посетители смогут раскрыть и собственные таланты на практических сессиях. Праздник отметят также в филиалах музея.
В Образцов-парке во время торжественного открытия фонтана в День России пройдет чудо-юдо-хит-парад. На 4-й Открытой сцене Театра Образцова покажут музыкальный кукольный спектакль "Чудо-Юдо" по мотивам русской народной сказки. Его представит коллектив театра "Сказки из кармана".
Концерт "Моя Россия" проекта "Главные детские песни" пройдет в честь праздника в Музее Победы. Затем Марийский иммерсивный театр "Калык шынык" ("Народный опыт") проведет мастер-класс по созданию коротких видео по мотивам марийских сказок. В завершение программы посетителей ждут на спектакль "Вдовий пароход" по одноименной повести Ирины Грековой.
"Российский национальный музей музыки расскажет о музыкальном наследии страны", — говорится в пресс-релизе. Всего институция организует более 20 театрализованных представлений, концертов и экскурсий для посетителей всех возрастов. "Главным событием станет вновь открытая выставка "Музыка России: Имена. Артефакты. Триумфы" в Музее музыки", — уточняют в пресс-службе.
В Музее П. И. Чайковского будет организована тематическая программа для молодежи – экскурсия "Мир Чайковского". Посетители Музея-усадьбы Ф. И. Шаляпина смогут проникнуться эпохой, в которой жил и творил великий оперный исполнитель. Музей С. С. Прокофьева в День России приглашает на две экскурсии — "Прокофьев глазами художников" и "Скажи мне, кто твой друг".
"Росгосцирк" порадует жителей регионов. В частности, в Воронеже пройдет флешмоб на площади перед цирком, его участники выстроятся в виде слова "Россия" под аккомпанемент гимна России в живом исполнении. А в Оренбурге цирк украсят шарами, раздадут зрителям флажки и сувениры с символикой России.
"В Иркутске в доме детского творчества артисты цирка проведут квест "Тайны нашего двора", игровую программу "Город, который нельзя не любить" и флешмоб "Танцуй вместе с нами", — отмечается в сообщении.
Государственный музей-заповедник "Тарханы" подготовил проект "Наследие, над которым не властны ни время, ни история". 12 июня там исполнят старинные тарханские песни, прославляющие Россию, русский народ.
Открытый фестиваль моды и дизайна "Кижи: цвет и акценты" стартует в Музее-заповеднике "Кижи" в Республике Карелия.
"Тульская область встречает команды из Белгорода, Курска, Абакана, Омска, Крыма, Тулы. Состязания сильнейших людей планеты в этом году вышли на международный уровень. Впервые на Куликовом поле покажут свои силы спортсмены из Азербайджана и Ирана", — поясняют в пресс-службе мероприятия.
В Музее изобразительных искусств Новгородского музея-заповедника откроется национальный мультимедийный проект "Русские маяки". Самый масштабный в стране ежегодный слет автокараванеров "АбунаФест" пройдет в Музее-заповеднике И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в автокемпинге "Отцы и дети". Для участия в нем уже зарегистрировались более 400 экипажей со всей страны – от Владивостока до Симферополя.
Отмечается, что автопутешественники ждали этой встречи целый год. В третий раз они съезжаются в Спасском ко Дню России, чтобы "увидеть старых друзей и завести новых, обсудить последние новости в сфере автотуризма и, конечно, побывать в одной из самых красивых дворянских усадеб XIX века, в родовом имении И. С. Тургенева". Для них также подготовлена большая музейная программа – тематические экскурсии, квесты, мастер-классы и игры на свежем воздухе.