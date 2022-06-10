Рейтинг@Mail.ru
Российские военные врачи помогли мирным жителям Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/pomosch-1794446506.html
Российские военные врачи помогли мирным жителям Харьковской области
Российские военные врачи помогли мирным жителям Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2022
Российские военные врачи помогли мирным жителям Харьковской области
Российские военные медики в ходе проведения специальной военной операции провели приемы и оказали медицинскую помощь мирным гражданам населенных пунктов... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T05:09
2022-06-10T05:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:368:3934:2580_1920x0_80_0_0_e410868ae0084257c9af6ade2f8f1241.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские военные медики в ходе проведения специальной военной операции провели приемы и оказали медицинскую помощь мирным гражданам населенных пунктов Харьковской области, соответствующее видео в пятницу опубликовало Минобороны России."Во время консультаций жители также получили необходимые лекарства. Также лекарства были доставлены и в поселковые больницы Харьковской области, которые крайне нуждаются в медикаментах. Местные жители поблагодарили российских военных медиков за оказанную медицинскую помощь", - заявили в российском военном ведомстве.В Минобороны уточнили, что военные врачи прибыли в составе гуманитарных колонн, которые регулярно доставляют помощь в освобожденные районы Харьковской области. Необходимые лекарства получили более 50 человек. Военные обещают сделать регулярными приезды в населенные пункты Харьковской области профильных специалистов."Чаще всего люди обращаются с жалобами на повышенное давление, боль в суставах, с гипертонической болезнью, остеоартрозом, с неврологическими нарушениями, т.е. атеросклероз церебральных сосудов, получают консультативную помощь – в основном проблемы возрастные у пациентов пожилого возраста", - сообщил один из врачей-терапевтов военного госпиталя.По его словам, основная проблема – нехватка или отсутствие необходимых лекарств в населенных пунктах, невозможность приобрести необходимое.В Минобороны добавили, что среди первоочередных задач - наладить через местные органы власти оповещение населения, а в перспективе организовать регулярную медпомощь, восстановив работу фельдшерских пунктов в хуторах и поселках, а также поликлиник и больниц в городах.
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, россия
05:09 10.06.2022 (обновлено: 05:10 10.06.2022)
 
Российские военные врачи помогли мирным жителям Харьковской области

Российские военные врачи оказали медпомощь мирным жителям Харьковской области

© Fotolia / lester120Панорама Харькова
Панорама Харькова - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские военные медики в ходе проведения специальной военной операции провели приемы и оказали медицинскую помощь мирным гражданам населенных пунктов Харьковской области, соответствующее видео в пятницу опубликовало Минобороны России.
"Во время консультаций жители также получили необходимые лекарства. Также лекарства были доставлены и в поселковые больницы Харьковской области, которые крайне нуждаются в медикаментах. Местные жители поблагодарили российских военных медиков за оказанную медицинскую помощь", - заявили в российском военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что военные врачи прибыли в составе гуманитарных колонн, которые регулярно доставляют помощь в освобожденные районы Харьковской области. Необходимые лекарства получили более 50 человек. Военные обещают сделать регулярными приезды в населенные пункты Харьковской области профильных специалистов.
"Чаще всего люди обращаются с жалобами на повышенное давление, боль в суставах, с гипертонической болезнью, остеоартрозом, с неврологическими нарушениями, т.е. атеросклероз церебральных сосудов, получают консультативную помощь – в основном проблемы возрастные у пациентов пожилого возраста", - сообщил один из врачей-терапевтов военного госпиталя.
По его словам, основная проблема – нехватка или отсутствие необходимых лекарств в населенных пунктах, невозможность приобрести необходимое.
В Минобороны добавили, что среди первоочередных задач - наладить через местные органы власти оповещение населения, а в перспективе организовать регулярную медпомощь, восстановив работу фельдшерских пунктов в хуторах и поселках, а также поликлиник и больниц в городах.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала