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Российские военные врачи помогли мирным жителям Харьковской области
Российские военные врачи помогли мирным жителям Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2022
Российские военные врачи помогли мирным жителям Харьковской области
Российские военные медики в ходе проведения специальной военной операции провели приемы и оказали медицинскую помощь мирным гражданам населенных пунктов... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T05:09
2022-06-10T05:09
2022-06-10T05:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские военные медики в ходе проведения специальной военной операции провели приемы и оказали медицинскую помощь мирным гражданам населенных пунктов Харьковской области, соответствующее видео в пятницу опубликовало Минобороны России."Во время консультаций жители также получили необходимые лекарства. Также лекарства были доставлены и в поселковые больницы Харьковской области, которые крайне нуждаются в медикаментах. Местные жители поблагодарили российских военных медиков за оказанную медицинскую помощь", - заявили в российском военном ведомстве.В Минобороны уточнили, что военные врачи прибыли в составе гуманитарных колонн, которые регулярно доставляют помощь в освобожденные районы Харьковской области. Необходимые лекарства получили более 50 человек. Военные обещают сделать регулярными приезды в населенные пункты Харьковской области профильных специалистов."Чаще всего люди обращаются с жалобами на повышенное давление, боль в суставах, с гипертонической болезнью, остеоартрозом, с неврологическими нарушениями, т.е. атеросклероз церебральных сосудов, получают консультативную помощь – в основном проблемы возрастные у пациентов пожилого возраста", - сообщил один из врачей-терапевтов военного госпиталя.По его словам, основная проблема – нехватка или отсутствие необходимых лекарств в населенных пунктах, невозможность приобрести необходимое.В Минобороны добавили, что среди первоочередных задач - наладить через местные органы власти оповещение населения, а в перспективе организовать регулярную медпомощь, восстановив работу фельдшерских пунктов в хуторах и поселках, а также поликлиник и больниц в городах.
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РИА Новости
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в мире, харьковская область, россия
05:09 10.06.2022 (обновлено: 05:10 10.06.2022)
Российские военные врачи помогли мирным жителям Харьковской области
Российские военные врачи оказали медпомощь мирным жителям Харьковской области
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Российские военные медики в ходе проведения специальной военной операции провели приемы и оказали медицинскую помощь мирным гражданам населенных пунктов Харьковской области, соответствующее видео в пятницу опубликовало
Минобороны России.
"Во время консультаций жители также получили необходимые лекарства. Также лекарства были доставлены и в поселковые больницы Харьковской области
, которые крайне нуждаются в медикаментах. Местные жители поблагодарили российских военных медиков за оказанную медицинскую помощь", - заявили в российском военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что военные врачи прибыли в составе гуманитарных колонн, которые регулярно доставляют помощь в освобожденные районы Харьковской области. Необходимые лекарства получили более 50 человек. Военные обещают сделать регулярными приезды в населенные пункты Харьковской области профильных специалистов.
"Чаще всего люди обращаются с жалобами на повышенное давление, боль в суставах, с гипертонической болезнью, остеоартрозом, с неврологическими нарушениями, т.е. атеросклероз церебральных сосудов, получают консультативную помощь – в основном проблемы возрастные у пациентов пожилого возраста", - сообщил один из врачей-терапевтов военного госпиталя.
По его словам, основная проблема – нехватка или отсутствие необходимых лекарств в населенных пунктах, невозможность приобрести необходимое.
В Минобороны добавили, что среди первоочередных задач - наладить через местные органы власти оповещение населения, а в перспективе организовать регулярную медпомощь, восстановив работу фельдшерских пунктов в хуторах и поселках, а также поликлиник и больниц в городах.