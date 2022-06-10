https://ria.ru/20220610/pomosch-1794446506.html

Российские военные врачи помогли мирным жителям Харьковской области

Российские военные врачи помогли мирным жителям Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2022

Российские военные врачи помогли мирным жителям Харьковской области

Российские военные медики в ходе проведения специальной военной операции провели приемы и оказали медицинскую помощь мирным гражданам населенных пунктов... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T05:09

2022-06-10T05:09

2022-06-10T05:10

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:368:3934:2580_1920x0_80_0_0_e410868ae0084257c9af6ade2f8f1241.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские военные медики в ходе проведения специальной военной операции провели приемы и оказали медицинскую помощь мирным гражданам населенных пунктов Харьковской области, соответствующее видео в пятницу опубликовало Минобороны России."Во время консультаций жители также получили необходимые лекарства. Также лекарства были доставлены и в поселковые больницы Харьковской области, которые крайне нуждаются в медикаментах. Местные жители поблагодарили российских военных медиков за оказанную медицинскую помощь", - заявили в российском военном ведомстве.В Минобороны уточнили, что военные врачи прибыли в составе гуманитарных колонн, которые регулярно доставляют помощь в освобожденные районы Харьковской области. Необходимые лекарства получили более 50 человек. Военные обещают сделать регулярными приезды в населенные пункты Харьковской области профильных специалистов."Чаще всего люди обращаются с жалобами на повышенное давление, боль в суставах, с гипертонической болезнью, остеоартрозом, с неврологическими нарушениями, т.е. атеросклероз церебральных сосудов, получают консультативную помощь – в основном проблемы возрастные у пациентов пожилого возраста", - сообщил один из врачей-терапевтов военного госпиталя.По его словам, основная проблема – нехватка или отсутствие необходимых лекарств в населенных пунктах, невозможность приобрести необходимое.В Минобороны добавили, что среди первоочередных задач - наладить через местные органы власти оповещение населения, а в перспективе организовать регулярную медпомощь, восстановив работу фельдшерских пунктов в хуторах и поселках, а также поликлиник и больниц в городах.

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, россия