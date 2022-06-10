https://ria.ru/20220610/pogibshie-1794604004.html

В ДНР за время вооруженной агрессии Украины погибли 7726 человек

В ДНР за время вооруженной агрессии Украины погибли 7726 человек - РИА Новости, 10.06.2022

В ДНР за время вооруженной агрессии Украины погибли 7726 человек

В Донецкой Народной Республике с 3 по 9 июня погибли 62 сотрудника силовых структур и 23 мирных жителя, пострадали 260 силовиков и 100 мирных жителей, следует... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:28

2022-06-10T16:28

2022-06-10T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донбасс

дарья морозова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780007803_0:348:3000:2036_1920x0_80_0_0_647156a9504fa64e0ef29236a8f31433.jpg

ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 3 по 9 июня погибли 62 сотрудника силовых структур и 23 мирных жителя, пострадали 260 силовиков и 100 мирных жителей, следует из данных аппарата омбудсмена ДНР."Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины - 7726 человек, в том числе 108 детей", - сообщается на сайте омбудсмена.По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, прошедшая неделя стала "одной из тяжелейших для республик".

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, дарья морозова