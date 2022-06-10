В ДНР за время вооруженной агрессии Украины погибли 7726 человек

Аппарат омбудсмена ДНР: за время вооруженной агрессии Украины погибли 7726 человек
Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".
Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".
Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".
Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".
Дима, восемь лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".
Дима, восемь лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".
Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".
Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".
Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".
Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".
Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".
Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".
Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".
Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".
Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".
Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".
За восемь лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.
За восемь лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.
Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".
Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".
Дима, восемь лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".
Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".
Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".
Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".
Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".
Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".
За восемь лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.