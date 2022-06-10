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В ДНР за время вооруженной агрессии Украины погибли 7726 человек - РИА Новости, 10.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ДНР за время вооруженной агрессии Украины погибли 7726 человек
В ДНР за время вооруженной агрессии Украины погибли 7726 человек - РИА Новости, 10.06.2022
В ДНР за время вооруженной агрессии Украины погибли 7726 человек
В Донецкой Народной Республике с 3 по 9 июня погибли 62 сотрудника силовых структур и 23 мирных жителя, пострадали 260 силовиков и 100 мирных жителей, следует... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:28
2022-06-10T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 3 по 9 июня погибли 62 сотрудника силовых структур и 23 мирных жителя, пострадали 260 силовиков и 100 мирных жителей, следует из данных аппарата омбудсмена ДНР."Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины - 7726 человек, в том числе 108 детей", - сообщается на сайте омбудсмена.По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, прошедшая неделя стала "одной из тяжелейших для республик".
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, дарья морозова
16:28 10.06.2022 (обновлено: 16:51 10.06.2022)
 
В ДНР за время вооруженной агрессии Украины погибли 7726 человек

Аппарат омбудсмена ДНР: за время вооруженной агрессии Украины погибли 7726 человек

© РИА Новости / Игорь МасловМемориал "Аллея Ангелов" в Донецке.
Мемориал Аллея Ангелов в Донецке. - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Мемориал "Аллея Ангелов" в Донецке.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 3 по 9 июня погибли 62 сотрудника силовых структур и 23 мирных жителя, пострадали 260 силовиков и 100 мирных жителей, следует из данных аппарата омбудсмена ДНР.
"Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины - 7726 человек, в том числе 108 детей", - сообщается на сайте омбудсмена.
По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, прошедшая неделя стала "одной из тяжелейших для республик".
Дети войны. На улицах столиц показали правду о детях Донбасса
© РИА Новости / Алексей Даничев

Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
1 из 9

Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
2 из 9

Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Дима, восемь лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
3 из 9

Дима, восемь лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
4 из 9

Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
5 из 9

Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Максим Блинов

Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".

Фотовыставка Посмотри в глаза Донбассу
6 из 9

Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".

Фотовыставка Посмотри в глаза Донбассу
7 из 9

Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Алексей Даничев

Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
8 из 9

Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

За восемь лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
9 из 9

За восемь лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.

© РИА Новости / Алексей Даничев
1 из 9

Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".

© РИА Новости / Алексей Даничев
2 из 9

Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".

© РИА Новости / Алексей Даничев
3 из 9

Дима, восемь лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".

© РИА Новости / Алексей Даничев
4 из 9

Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".

© РИА Новости / Алексей Даничев
5 из 9

Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".

© РИА Новости / Алексей Даничев
6 из 9

Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 9

Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".

© РИА Новости / Максим Блинов
8 из 9

Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".

© РИА Новости / Алексей Даничев
9 из 9

За восемь лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.

© РИА Новости / Алексей Даничев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассДарья Морозова
 
 
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