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Дети войны. На улицах столиц показали правду о детях Донбасса - РИА Новости, 11.04.2022
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Дети войны. На улицах столиц показали правду о детях Донбасса
Дети войны. На улицах столиц показали правду о детях Донбасса - РИА Новости, 11.04.2022
Дети войны. На улицах столиц показали правду о детях Донбасса
В Москве и Петербурге в марте 2022 года открылись уличные фотовыставки, посвященные детям Донбасса, которые выросли на войне и хорошо знают, что такое геноцид мирного населения, бомбежки и разрушенные города. Черно-белые фотографии сделаны российскими военными корреспондентами Ириной Лашкевич и Даниилом Богданом.
2022-04-11T12:00
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донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
геноцид в донбассе
милитаризация
нацификация
донецк (днр)
луганск
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украина
донецк (днр)
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украина, фото, геноцид в донбассе, милитаризация, нацификация, донецк (днр), луганск, донбасс, вооруженные силы украины
12:00 11.04.2022 (обновлено: 16:23 11.04.2022)
 

Дети войны. На улицах столиц показали правду о детях Донбасса

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В Москве и Петербурге в марте 2022 года открылись уличные фотовыставки, посвященные детям Донбасса, которые выросли на войне и хорошо знают, что такое геноцид мирного населения, бомбежки и разрушенные города. Черно-белые фотографии сделаны российскими военными корреспондентами Ириной Лашкевич и Даниилом Богданом.
© РИА Новости / Алексей Даничев

Катя, 10 лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
1 из 9

Катя, 10 лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Кира, 5 лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
2 из 9

Кира, 5 лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Дима, 8 лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
3 из 9

Дима, 8 лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Настя, 4 года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь - война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты - согласилась".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
4 из 9

Настя, 4 года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь - война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты - согласилась".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорванных мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
5 из 9

Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорванных мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Максим Блинов

Лиза, 6 лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".

Фотовыставка Посмотри в глаза Донбассу
6 из 9

Лиза, 6 лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Виолетта, 9 лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой "серой зоне". Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями - это и есть главный потрет прифронтовых окраин".

Фотовыставка Посмотри в глаза Донбассу
7 из 9

Виолетта, 9 лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой "серой зоне". Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями - это и есть главный потрет прифронтовых окраин".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Алексей Даничев

Софья, 7 лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подвели журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
8 из 9

Софья, 7 лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подвели журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

За 8 лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
9 из 9

За 8 лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.

© РИА Новости / Алексей Даничев
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаГеноцид в ДонбассеМилитаризацияНацификацияДонецк (ДНР)ЛуганскДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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