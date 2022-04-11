Дети войны. На улицах столиц показали правду о детях Донбасса

Катя, 10 лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".
Катя, 10 лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".
Кира, 5 лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".
Кира, 5 лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".
Дима, 8 лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".
Дима, 8 лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".
Настя, 4 года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь - война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты - согласилась".
Настя, 4 года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь - война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты - согласилась".
Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорванных мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".
Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорванных мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".
Лиза, 6 лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".
Лиза, 6 лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".
Виолетта, 9 лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой "серой зоне". Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями - это и есть главный потрет прифронтовых окраин".
Виолетта, 9 лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой "серой зоне". Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями - это и есть главный потрет прифронтовых окраин".
Софья, 7 лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подвели журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".
Софья, 7 лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подвели журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".
За 8 лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.
За 8 лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.