Дети войны. На улицах столиц показали правду о детях Донбасса

Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорванных мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".