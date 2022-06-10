https://ria.ru/20220610/pochta-1794636031.html
Почта ЛНР выпустила марку в честь Дня России
Почта ЛНР выпустила марку в честь Дня России - РИА Новости, 10.06.2022
Почта ЛНР выпустила марку в честь Дня России
Почта Луганской Народной Республики выпустила праздничную марку в честь Дня России, сообщило правительство республики. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:47
2022-06-10T17:47
2022-06-10T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
андрей турчак
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донецкая народная республика
единая россия
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ЛУГАНСК, 10 июня - РИА Новости. Почта Луганской Народной Республики выпустила праздничную марку в честь Дня России, сообщило правительство республики."На марке изображены храм Василия Блаженного, флаг России", - сообщило правительство в своем Telegram-канале.Также на марке написаны слова поэта Леонида Корнилова: "Расколотая русская равнина// Срастается у мира на виду// Подняться евразийским исполином // Начертано России на роду".Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Херсонской и Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.Проведение референдума по вхождению в РФ целесообразно лишь после выхода на конституционные границы ДНР и ЛНР, заявлял в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
https://ria.ru/20220524/pochta-1790473298.html
https://ria.ru/20220610/prazdnik-1794588507.html
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Почта ЛНР выпустила марку в честь Дня России
Почта ЛНР выпустила марку ко Дню России с изображением флага и храма Василия Блаженного