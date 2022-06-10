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СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП

СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП - РИА Новости, 10.06.2022

СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП

Сибирская энергетическая компания (СУЭК) стала победителем в нескольких номинациях проводимого РСПП конкурса "Лидеры российского бизнеса", сообщает пресс-служба РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:42

2022-06-10T12:42

2022-06-10T12:51

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

россия

сергей григорьев

экономика

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сибирская энергетическая компания (СУЭК) стала победителем в нескольких номинациях проводимого РСПП конкурса "Лидеры российского бизнеса", сообщает пресс-служба СУЭК.В частности, СУЭК в очередной раз одержала победу в номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий", СУЭК также вышла победителем в спецноминации "За обеспечение безопасности работников и популяризацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах". Годом ранее СУЭК также завоевала главный приз в этой номинации.Пресс-служба напоминает, что СУЭК ежегодно компания реализует более 150 социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия. Одним из важных направлений социальной работы компании за последние два года стала помощь регионам в противодействии пандемии COVID-19.СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сибирская угольная энергетическая компания, россия, сергей григорьев, экономика