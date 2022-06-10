12:42 10.06.2022 (обновлено: 12:51 10.06.2022)
СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧерновский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сибирская энергетическая компания (СУЭК) стала победителем в нескольких номинациях проводимого РСПП конкурса "Лидеры российского бизнеса", сообщает пресс-служба СУЭК.
В частности, СУЭК в очередной раз одержала победу в номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий", СУЭК также вышла победителем в спецноминации "За обеспечение безопасности работников и популяризацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах". Годом ранее СУЭК также завоевала главный приз в этой номинации.
Пресс-служба напоминает, что СУЭК ежегодно компания реализует более 150 социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия. Одним из важных направлений социальной работы компании за последние два года стала помощь регионам в противодействии пандемии COVID-19.
"Многолетнее признание в самом престижном и объективном конкурсе для нас является важной оценкой результативности нашей работы, подтверждением того, что наши стратегические цели и конкретные дела в полной мере отвечают нуждам общества и страны", — отметил заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек.
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