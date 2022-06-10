Рейтинг@Mail.ru
СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новости СУЭК
https://ria.ru/20220610/pobeditel-1794515161.html
СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП
СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП - РИА Новости, 10.06.2022
СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП
Сибирская энергетическая компания (СУЭК) стала победителем в нескольких номинациях проводимого РСПП конкурса "Лидеры российского бизнеса", сообщает пресс-служба РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:42
2022-06-10T12:51
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
россия
сергей григорьев
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794522880_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_915345b280e5a7dc434f3207aebe634b.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сибирская энергетическая компания (СУЭК) стала победителем в нескольких номинациях проводимого РСПП конкурса "Лидеры российского бизнеса", сообщает пресс-служба СУЭК.В частности, СУЭК в очередной раз одержала победу в номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий", СУЭК также вышла победителем в спецноминации "За обеспечение безопасности работников и популяризацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах". Годом ранее СУЭК также завоевала главный приз в этой номинации.Пресс-служба напоминает, что СУЭК ежегодно компания реализует более 150 социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия. Одним из важных направлений социальной работы компании за последние два года стала помощь регионам в противодействии пандемии COVID-19.СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20211222/lider-1764988849.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794522880_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05ad992bd8c699806e58907f719dbaef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сибирская угольная энергетическая компания, россия, сергей григорьев, экономика
12:42 10.06.2022 (обновлено: 12:51 10.06.2022)
 

СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса РСПП

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧерновский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании
Черновский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сибирская энергетическая компания (СУЭК) стала победителем в нескольких номинациях проводимого РСПП конкурса "Лидеры российского бизнеса", сообщает пресс-служба СУЭК.
В частности, СУЭК в очередной раз одержала победу в номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий", СУЭК также вышла победителем в спецноминации "За обеспечение безопасности работников и популяризацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах". Годом ранее СУЭК также завоевала главный приз в этой номинации.
Пресс-служба напоминает, что СУЭК ежегодно компания реализует более 150 социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия. Одним из важных направлений социальной работы компании за последние два года стала помощь регионам в противодействии пандемии COVID-19.
"Многолетнее признание в самом престижном и объективном конкурсе для нас является важной оценкой результативности нашей работы, подтверждением того, что наши стратегические цели и конкретные дела в полной мере отвечают нуждам общества и страны", — отметил заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 20:20Новости СУЭК
СУЭК подтвердила статус лидера устойчивого развития в России
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияРоссияСергей ГригорьевЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала