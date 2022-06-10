https://ria.ru/20220610/perevozki-1794450152.html

Губернатор Приамурья рассказал о речных перевозках из Благовещенска в Хэйхэ

Губернатор Приамурья рассказал о речных перевозках из Благовещенска в Хэйхэ - РИА Новости, 10.06.2022

Губернатор Приамурья рассказал о речных перевозках из Благовещенска в Хэйхэ

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что параллельно с грузоперевозками по мосту Благовещенск-Хэйхэ (КНР) между российским и китайским городом... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T06:45

2022-06-10T06:45

2022-06-10T06:45

экономика

благовещенск

хэйхэ

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что параллельно с грузоперевозками по мосту Благовещенск-Хэйхэ (КНР) между российским и китайским городом пока сохранится и традиционное речное сообщение.Грузовое сообщение было запущено в пятницу по мосту Благовещенск-Хэйхэ."У нас очень большая скопилась очередь из грузов и на российском, и на китайском берегу. Поэтому считаю, что на первом этапе мощностей моста будет недостаточно, поэтому мы с китайским коллегами предусматриваем в том числе и речное сообщение, традиционное для нас, оно будет также параллельно участвовать в грузообороте между нашими странами, по крайней мере, в течение этого летнего периода", - рассказал Орлов в пятницу журналистам.Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста – 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.

https://ria.ru/20220610/most-1794448260.html

благовещенск

хэйхэ

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экономика, благовещенск, хэйхэ, василий орлов (губернатор)