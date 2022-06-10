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Путин назвал переговоры с Бердымухамедовым содержательными - РИА Новости, 10.06.2022
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Путин назвал переговоры с Бердымухамедовым содержательными
Путин назвал переговоры с Бердымухамедовым содержательными - РИА Новости, 10.06.2022
Путин назвал переговоры с Бердымухамедовым содержательными
Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым были содержательными и подчеркнули стратегический... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:53
2022-06-10T16:03
владимир путин
сердар бердымухамедов
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым были содержательными и подчеркнули стратегический характер отношений двух стран."Наши с Сердаром Гурбангулыевичем переговоры были весьма содержательными, прошли в деловой, дружеской атмосфере, подчеркнули подлинно партнерский и взаимовыгодный характер сотрудничества между Россией и Туркменистаном", - сказал Путин на встрече с Бердымухамедовым в Москве.Российский лидер отметил, что нынешний год "знаменательный" для российско-туркменских отношений."В апреле исполнилось 30 лет установлению дипломатических связей, а также 20 лет подписания основополагающего договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о дружбе и сотрудничестве, который служит прочным фундаментом для всего комплекса многопланового взаимодействия наших стран", - добавил Путин.
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владимир путин, сердар бердымухамедов , россия
15:53 10.06.2022 (обновлено: 16:03 10.06.2022)
 
Путин назвал переговоры с Бердымухамедовым содержательными

Путин: переговоры с Бердымухамедовым были содержательными, прошли в деловой атмосфере

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым были содержательными и подчеркнули стратегический характер отношений двух стран.
"Наши с Сердаром Гурбангулыевичем переговоры были весьма содержательными, прошли в деловой, дружеской атмосфере, подчеркнули подлинно партнерский и взаимовыгодный характер сотрудничества между Россией и Туркменистаном", - сказал Путин на встрече с Бердымухамедовым в Москве.
Российский лидер отметил, что нынешний год "знаменательный" для российско-туркменских отношений.
"В апреле исполнилось 30 лет установлению дипломатических связей, а также 20 лет подписания основополагающего договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о дружбе и сотрудничестве, который служит прочным фундаментом для всего комплекса многопланового взаимодействия наших стран", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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Владимир ПутинСердар БердымухамедовРоссия
 
 
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