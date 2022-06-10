https://ria.ru/20220610/peregovory-1794591125.html

Путин назвал переговоры с Бердымухамедовым содержательными

Путин назвал переговоры с Бердымухамедовым содержательными - РИА Новости, 10.06.2022

Путин назвал переговоры с Бердымухамедовым содержательными

Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым были содержательными и подчеркнули стратегический... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:53

2022-06-10T15:53

2022-06-10T16:03

владимир путин

сердар бердымухамедов

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым были содержательными и подчеркнули стратегический характер отношений двух стран."Наши с Сердаром Гурбангулыевичем переговоры были весьма содержательными, прошли в деловой, дружеской атмосфере, подчеркнули подлинно партнерский и взаимовыгодный характер сотрудничества между Россией и Туркменистаном", - сказал Путин на встрече с Бердымухамедовым в Москве.Российский лидер отметил, что нынешний год "знаменательный" для российско-туркменских отношений."В апреле исполнилось 30 лет установлению дипломатических связей, а также 20 лет подписания основополагающего договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о дружбе и сотрудничестве, который служит прочным фундаментом для всего комплекса многопланового взаимодействия наших стран", - добавил Путин.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, сердар бердымухамедов , россия