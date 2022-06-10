https://ria.ru/20220610/peregovory-1794591125.html
Путин назвал переговоры с Бердымухамедовым содержательными
Путин назвал переговоры с Бердымухамедовым содержательными - РИА Новости, 10.06.2022
Путин назвал переговоры с Бердымухамедовым содержательными
Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым были содержательными и подчеркнули стратегический... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:53
2022-06-10T15:53
2022-06-10T16:03
владимир путин
сердар бердымухамедов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794574206_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_68d48ef02f5229f8f5ab3dec528255eb.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым были содержательными и подчеркнули стратегический характер отношений двух стран."Наши с Сердаром Гурбангулыевичем переговоры были весьма содержательными, прошли в деловой, дружеской атмосфере, подчеркнули подлинно партнерский и взаимовыгодный характер сотрудничества между Россией и Туркменистаном", - сказал Путин на встрече с Бердымухамедовым в Москве.Российский лидер отметил, что нынешний год "знаменательный" для российско-туркменских отношений."В апреле исполнилось 30 лет установлению дипломатических связей, а также 20 лет подписания основополагающего договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о дружбе и сотрудничестве, который служит прочным фундаментом для всего комплекса многопланового взаимодействия наших стран", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220610/tovarooborot-1794554123.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794574206_317:474:2415:2048_1920x0_80_0_0_bbaaa5eee0950c89aba19cf9278e083e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сердар бердымухамедов , россия
15:53 10.06.2022 (обновлено: 16:03 10.06.2022)
Путин назвал переговоры с Бердымухамедовым содержательными
Путин: переговоры с Бердымухамедовым были содержательными, прошли в деловой атмосфере
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым были содержательными и подчеркнули стратегический характер отношений двух стран.
"Наши с Сердаром Гурбангулыевичем переговоры были весьма содержательными, прошли в деловой, дружеской атмосфере, подчеркнули подлинно партнерский и взаимовыгодный характер сотрудничества между Россией
и Туркменистаном", - сказал Путин на встрече с Бердымухамедовым в Москве
.
Российский лидер отметил, что нынешний год "знаменательный" для российско-туркменских отношений.
"В апреле исполнилось 30 лет установлению дипломатических связей, а также 20 лет подписания основополагающего договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о дружбе и сотрудничестве, который служит прочным фундаментом для всего комплекса многопланового взаимодействия наших стран", - добавил Путин.