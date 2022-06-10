Губернатор Подмосковья вручил паспорта подросткам из Харькова и Донецка
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил паспорта молодым людям, которые переехали из Харькова и Донецка, а также вручил областные и государственные награды отличившимся специалистам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Мы отмечаем День России уже в 30-й раз. Хочу поздравить тех, кто добросовестно на протяжении многих лет в разных сферах проявляет себя, ведь каждый на своём месте должен вносить лепту, делать добрые дела, приносить пользу. Сегодня я вручу государственные и наши областные награды настоящим профессионалам. Также здесь с нами молодые ребята из Харькова и Донецка, которые сегодня получат паспорта Российской Федерации", - приводят слова Воробьёва в сообщении.
Отмечается, что молодой человек из Харькова был включен в список украинской сборной, но не поехал вместе с командой в Будапешт, а решил отправиться в Россию.
"В преддверии Дня России губернатор Московской области поздравил жителей региона с предстоящим праздником. Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды людям, отличившимся в своей профессии, внесшим вклад в развитие Подмосковья или проявившим героизм", - добавили в пресс-службе.