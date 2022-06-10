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Губернатор Подмосковья вручил паспорта подросткам из Харькова и Донецка - РИА Новости, 10.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220610/pasporta-1794582062.html
Губернатор Подмосковья вручил паспорта подросткам из Харькова и Донецка
Губернатор Подмосковья вручил паспорта подросткам из Харькова и Донецка - РИА Новости, 10.06.2022
Губернатор Подмосковья вручил паспорта подросткам из Харькова и Донецка
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил паспорта молодым людям, которые переехали из Харькова и Донецка, а также вручил областные и государственные РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:23
2022-06-10T15:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
донецк (днр)
харьков
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил паспорта молодым людям, которые переехали из Харькова и Донецка, а также вручил областные и государственные награды отличившимся специалистам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Отмечается, что молодой человек из Харькова был включен в список украинской сборной, но не поехал вместе с командой в Будапешт, а решил отправиться в Россию."В преддверии Дня России губернатор Московской области поздравил жителей региона с предстоящим праздником. Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды людям, отличившимся в своей профессии, внесшим вклад в развитие Подмосковья или проявившим героизм", - добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, донецк (днр), харьков, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
15:23 10.06.2022
 

Губернатор Подмосковья вручил паспорта подросткам из Харькова и Донецка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил паспорта молодым людям, которые переехали из Харькова и Донецка, а также вручил областные и государственные награды отличившимся специалистам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Мы отмечаем День России уже в 30-й раз. Хочу поздравить тех, кто добросовестно на протяжении многих лет в разных сферах проявляет себя, ведь каждый на своём месте должен вносить лепту, делать добрые дела, приносить пользу. Сегодня я вручу государственные и наши областные награды настоящим профессионалам. Также здесь с нами молодые ребята из Харькова и Донецка, которые сегодня получат паспорта Российской Федерации", - приводят слова Воробьёва в сообщении.
Отмечается, что молодой человек из Харькова был включен в список украинской сборной, но не поехал вместе с командой в Будапешт, а решил отправиться в Россию.
"В преддверии Дня России губернатор Московской области поздравил жителей региона с предстоящим праздником. Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды людям, отличившимся в своей профессии, внесшим вклад в развитие Подмосковья или проявившим героизм", - добавили в пресс-службе.
Андрей Воробьев выступает на форуме НАША РОДИНА - РОССИЯ. Доброе слово - образование и воспитание в новой реальности - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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