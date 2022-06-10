https://ria.ru/20220610/pasporta-1794582062.html

Губернатор Подмосковья вручил паспорта подросткам из Харькова и Донецка

Губернатор Подмосковья вручил паспорта подросткам из Харькова и Донецка - РИА Новости, 10.06.2022

Губернатор Подмосковья вручил паспорта подросткам из Харькова и Донецка

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил паспорта молодым людям, которые переехали из Харькова и Донецка, а также вручил областные и государственные РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:23

2022-06-10T15:23

2022-06-10T15:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил паспорта молодым людям, которые переехали из Харькова и Донецка, а также вручил областные и государственные награды отличившимся специалистам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Отмечается, что молодой человек из Харькова был включен в список украинской сборной, но не поехал вместе с командой в Будапешт, а решил отправиться в Россию."В преддверии Дня России губернатор Московской области поздравил жителей региона с предстоящим праздником. Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды людям, отличившимся в своей профессии, внесшим вклад в развитие Подмосковья или проявившим героизм", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220609/soglashenie-1794372501.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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