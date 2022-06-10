https://ria.ru/20220610/pasport-1794701595.html

В Запорожской области 11 июня начнут выдавать российские паспорта

В Запорожской области 11 июня начнут выдавать российские паспорта - РИА Новости, 10.06.2022

В Запорожской области 11 июня начнут выдавать российские паспорта

Первые 500 жителей освобожденной территории Запорожской области получат паспорта РФ в ближайшие два дня, заявил член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T23:08

2022-06-10T23:08

2022-06-10T23:44

запорожская область

россия

общество

в мире

херсонская область

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152187/61/1521876195_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_2654343bcdb0f1c18982510e6b500bf5.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Первые 500 жителей освобожденной территории Запорожской области получат паспорта РФ в ближайшие два дня, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Буквально завтра жители освобожденных территорий Запорожской области начнут получать паспорта граждан России… Завтра-послезавтра порядка 500 человек должны получить первые паспорта", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, желающих получать российские паспорта очень много, выстраиваются очереди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220610/grazhdanstvo-1794473134.html

запорожская область

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, россия, общество, в мире, херсонская область , владимир рогов