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В Запорожской области 11 июня начнут выдавать российские паспорта - РИА Новости, 10.06.2022
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В Запорожской области 11 июня начнут выдавать российские паспорта
В Запорожской области 11 июня начнут выдавать российские паспорта - РИА Новости, 10.06.2022
В Запорожской области 11 июня начнут выдавать российские паспорта
Первые 500 жителей освобожденной территории Запорожской области получат паспорта РФ в ближайшие два дня, заявил член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T23:08
2022-06-10T23:44
запорожская область
россия
общество
в мире
херсонская область
владимир рогов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Первые 500 жителей освобожденной территории Запорожской области получат паспорта РФ в ближайшие два дня, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Буквально завтра жители освобожденных территорий Запорожской области начнут получать паспорта граждан России… Завтра-послезавтра порядка 500 человек должны получить первые паспорта", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, желающих получать российские паспорта очень много, выстраиваются очереди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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запорожская область, россия, общество, в мире, херсонская область , владимир рогов
23:08 10.06.2022 (обновлено: 23:44 10.06.2022)
 
В Запорожской области 11 июня начнут выдавать российские паспорта

Первые 500 жителей освобожденной Запорожской области получат паспорта России 11 июня

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Первые 500 жителей освобожденной территории Запорожской области получат паспорта РФ в ближайшие два дня, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Буквально завтра жители освобожденных территорий Запорожской области начнут получать паспорта граждан России… Завтра-послезавтра порядка 500 человек должны получить первые паспорта", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, желающих получать российские паспорта очень много, выстраиваются очереди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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