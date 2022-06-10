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Остапенко покинул должность замруководителя Росстата - РИА Новости, 10.06.2022
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Остапенко покинул должность замруководителя Росстата
Остапенко покинул должность замруководителя Росстата - РИА Новости, 10.06.2022
Остапенко покинул должность замруководителя Росстата
Заместитель руководителя Росстата Григорий Остапенко освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T23:44
2022-06-10T23:44
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель руководителя Росстата Григорий Остапенко освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации."Освободить Остапенко Григория Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе", - говорится в документе.Остапенко был назначен заместителем руководителя Росстата в сентябре 2020 года.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), правительство рф
23:44 10.06.2022
 
Остапенко покинул должность замруководителя Росстата

Григорий Остапенко покинул должность заместителя руководителя Росстата

© РИА Новости Ксения СидороваЗдание Росстата в Москве
Здание Росстата в Москве
© РИА Новости Ксения Сидорова
Здание Росстата в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель руководителя Росстата Григорий Остапенко освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Освободить Остапенко Григория Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе", - говорится в документе.
Остапенко был назначен заместителем руководителя Росстата в сентябре 2020 года.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Правительство РФ
 
 
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