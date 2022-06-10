https://ria.ru/20220610/ostapenko-1794703619.html

Остапенко покинул должность замруководителя Росстата

Остапенко покинул должность замруководителя Росстата - РИА Новости, 10.06.2022

Остапенко покинул должность замруководителя Росстата

Заместитель руководителя Росстата Григорий Остапенко освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T23:44

2022-06-10T23:44

2022-06-10T23:44

федеральная служба государственной статистики (росстат)

правительство рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель руководителя Росстата Григорий Остапенко освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации."Освободить Остапенко Григория Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе", - говорится в документе.Остапенко был назначен заместителем руководителя Росстата в сентябре 2020 года.

https://ria.ru/20220516/dolzhnost-1788915233.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), правительство рф