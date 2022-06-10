https://ria.ru/20220610/ospa-1794656891.html

Роспотребнадзор высказал предположение о вакцине против натуральной оспы

Роспотребнадзор высказал предположение о вакцине против натуральной оспы - РИА Новости, 10.06.2022

Роспотребнадзор высказал предположение о вакцине против натуральной оспы

Вакцинация против натуральной оспы, предположительно, защитит и от заражения оспой обезьян, но в настоящее время вакцинация населения или групп риска против... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:46

2022-06-10T18:46

2022-06-10T18:46

россия

общество

здоровье - общество

оспа обезьян

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вакцинация против натуральной оспы, предположительно, защитит и от заражения оспой обезьян, но в настоящее время вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы в России не предусматривается, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян в России."Вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы на настоящем этапе в РФ не предусматривается", - говорится в документе.Профилактические прививки против натуральной оспы для граждан России не предусмотрены действующими календарями профилактических прививок и не проводятся с 1980 года, поясняется в рекомендациях.Вакцина от оспы обезьян в настоящее время в мире не зарегистрирована, уточняется в рекомендациях.

https://ria.ru/20220610/ospa-1794615062.html

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россия, общество, здоровье - общество, оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)