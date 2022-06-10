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Роспотребнадзор высказал предположение о вакцине против натуральной оспы - РИА Новости, 10.06.2022
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Роспотребнадзор высказал предположение о вакцине против натуральной оспы
Роспотребнадзор высказал предположение о вакцине против натуральной оспы - РИА Новости, 10.06.2022
Роспотребнадзор высказал предположение о вакцине против натуральной оспы
Вакцинация против натуральной оспы, предположительно, защитит и от заражения оспой обезьян, но в настоящее время вакцинация населения или групп риска против... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:46
2022-06-10T18:46
россия
общество
здоровье - общество
оспа обезьян
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вакцинация против натуральной оспы, предположительно, защитит и от заражения оспой обезьян, но в настоящее время вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы в России не предусматривается, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян в России."Вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы на настоящем этапе в РФ не предусматривается", - говорится в документе.Профилактические прививки против натуральной оспы для граждан России не предусмотрены действующими календарями профилактических прививок и не проводятся с 1980 года, поясняется в рекомендациях.Вакцина от оспы обезьян в настоящее время в мире не зарегистрирована, уточняется в рекомендациях.
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россия, общество, здоровье - общество, оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
18:46 10.06.2022
 
Роспотребнадзор высказал предположение о вакцине против натуральной оспы

Роспотребнадзор предположил, что прививка от натуральной оспы защитит и от оспы обезьян

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вакцинация против натуральной оспы, предположительно, защитит и от заражения оспой обезьян, но в настоящее время вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы в России не предусматривается, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян в России.
"Вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы на настоящем этапе в РФ не предусматривается", - говорится в документе.
Профилактические прививки против натуральной оспы для граждан России не предусмотрены действующими календарями профилактических прививок и не проводятся с 1980 года, поясняется в рекомендациях.
"Предполагается, что вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от заражения людей оспой обезьян", - отмечается в документе.
Вакцина от оспы обезьян в настоящее время в мире не зарегистрирована, уточняется в рекомендациях.
Обезьянья оспа - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 16:54
Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоОспа обезьянФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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