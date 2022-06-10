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Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях при выявлении оспы обезьян

Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях при выявлении оспы обезьян - РИА Новости, 10.06.2022

Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях при выявлении оспы обезьян

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян, соответствующий... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:17

2022-06-10T17:17

2022-06-10T17:17

общество

россия

оспа обезьян

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян, соответствующий документ опубликован на сайте службы."Настоящие методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов в РФ в сфере охраны здоровья, специалистов органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, учреждений Министерства здравоохранения РФ и других медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы", - говорится в "Рекомендации по организации противоэпидемиологических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание)".

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)