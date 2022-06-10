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Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях при выявлении оспы обезьян - РИА Новости, 10.06.2022
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Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях при выявлении оспы обезьян
Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях при выявлении оспы обезьян - РИА Новости, 10.06.2022
Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях при выявлении оспы обезьян
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян, соответствующий... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:17
2022-06-10T17:17
общество
россия
оспа обезьян
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян, соответствующий документ опубликован на сайте службы."Настоящие методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов в РФ в сфере охраны здоровья, специалистов органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, учреждений Министерства здравоохранения РФ и других медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы", - говорится в "Рекомендации по организации противоэпидемиологических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание)".
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общество, россия, оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:17 10.06.2022
 
Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях при выявлении оспы обезьян

Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях в медорганизациях при случаях оспы обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян, соответствующий документ опубликован на сайте службы.
"Настоящие методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов в РФ в сфере охраны здоровья, специалистов органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, учреждений Министерства здравоохранения РФ и других медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы", - говорится в "Рекомендации по организации противоэпидемиологических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание)".
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ОбществоРоссияОспа обезьянФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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