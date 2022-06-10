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Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях при выявлении оспы обезьян
Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях при выявлении оспы обезьян - РИА Новости, 10.06.2022
Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях при выявлении оспы обезьян
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян, соответствующий... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:17
2022-06-10T17:17
2022-06-10T17:17
общество
россия
оспа обезьян
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян, соответствующий документ опубликован на сайте службы."Настоящие методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов в РФ в сфере охраны здоровья, специалистов органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, учреждений Министерства здравоохранения РФ и других медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы", - говорится в "Рекомендации по организации противоэпидемиологических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание)".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях при выявлении оспы обезьян
Роспотребнадзор дал рекомендации о мероприятиях в медорганизациях при случаях оспы обезьян