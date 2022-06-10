Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/ospa-1794615062.html
Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы
Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы - РИА Новости, 10.06.2022
Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы
Роспотребнадзор рекомендует усилить меры по выявлению лиц с симптомами обезьяньей оспы, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, соответствующий... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:54
2022-06-10T17:07
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789648192_0:139:2676:1644_1920x0_80_0_0_41c70f4599570429dfbbb1a65335d34b.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует усилить меры по выявлению лиц с симптомами обезьяньей оспы, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, соответствующий документ опубликован на сайте службы.Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян."Усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21-го дня", - говорится в "Рекомендации по организации противоэпидемиологических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание)".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789648192_150:0:2527:1783_1920x0_80_0_0_cff95b36ede24a2423e98ed23475bf58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
16:54 10.06.2022 (обновлено: 17:07 10.06.2022)
 
Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы

Роспотребнадзор призвал усилить меры по выявлению обезьяньей оспы у въезжающих в страну

© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDCОбезьянья оспа
Обезьянья оспа - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC
Обезьянья оспа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует усилить меры по выявлению лиц с симптомами обезьяньей оспы, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, соответствующий документ опубликован на сайте службы.
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
Посмотреть
"Усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21-го дня", - говорится в "Рекомендации по организации противоэпидемиологических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание)".
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Оспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала