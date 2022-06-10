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Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы
Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы - РИА Новости, 10.06.2022
Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы
Роспотребнадзор рекомендует усилить меры по выявлению лиц с симптомами обезьяньей оспы, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, соответствующий... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:54
2022-06-10T16:54
2022-06-10T17:07
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует усилить меры по выявлению лиц с симптомами обезьяньей оспы, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, соответствующий документ опубликован на сайте службы.Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян."Усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21-го дня", - говорится в "Рекомендации по организации противоэпидемиологических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание)".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
16:54 10.06.2022 (обновлено: 17:07 10.06.2022)
Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы
Роспотребнадзор призвал усилить меры по выявлению обезьяньей оспы у въезжающих в страну
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует усилить меры по выявлению лиц с симптомами обезьяньей оспы, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, соответствующий документ опубликован на сайте службы.
Роспотребнадзор
опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян.
"Усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21-го дня", - говорится в "Рекомендации по организации противоэпидемиологических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание)".