https://ria.ru/20220610/ospa-1794615062.html

Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы

Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы - РИА Новости, 10.06.2022

Роспотребнадзор призвал усилить меры против завоза в страну обезьяньей оспы

Роспотребнадзор рекомендует усилить меры по выявлению лиц с симптомами обезьяньей оспы, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, соответствующий... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:54

2022-06-10T16:54

2022-06-10T17:07

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует усилить меры по выявлению лиц с симптомами обезьяньей оспы, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, соответствующий документ опубликован на сайте службы.Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян."Усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21-го дня", - говорится в "Рекомендации по организации противоэпидемиологических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание)".

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян