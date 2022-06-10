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В Великобритании выявили еще 45 случаев оспы обезьян

В Великобритании выявили еще 45 случаев оспы обезьян - РИА Новости, 10.06.2022

В Великобритании выявили еще 45 случаев оспы обезьян

Еще 45 случаев оспы обезьян выявили в Великобритании, среди них 43 - в Англии, один - в Шотландии и один - в Уэльсе, сообщает агентство по здравоохранению... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:48

2022-06-10T14:48

2022-06-10T14:50

в мире

англия

шотландия

уэльс

оспа обезьян

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еще 45 случаев оспы обезьян выявили в Великобритании, среди них 43 - в Англии, один - в Шотландии и один - в Уэльсе, сообщает агентство по здравоохранению Британии (UKHSA).По состоянию на четверг общее число заболеваний оспой обезьян в Соединенном Королевстве составило 366 случаев. Среди них 348 были выявлены в Англии, два - в Шотландии и четыре в Уэльсе.Отмечается, что заразиться может любой человек при близком контакте с заболевшим, в том числе при половой связи с человеком, у которого наблюдаются симптомы инфекции. Ведомство рекомендует обратиться к врачу всем, кто в последние три недели контактировал с заразившимися у кого обнаружились характерные признаки заболевания: сыпь и водяные пузыри. Людям, в этот же период посещавшим Западную или Центральную Африку и обнаружившим симптомы, также рекомендуется пройти обследование.

англия

шотландия

уэльс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, англия, шотландия, уэльс, оспа обезьян