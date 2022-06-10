https://ria.ru/20220610/ospa-1794539019.html

В Польше выявили первый случай оспы обезьян

В Польше выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 10.06.2022

В Польше выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Польше, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:31

2022-06-10T13:31

2022-06-10T13:31

в мире

оспа обезьян

польша

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ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Польше, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский.В конце мая британские органы здравоохранения опубликовали первые рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян, в частности, рекомендовали изолироваться, пока не пройдет сыпь, и исключить половые связи."У нас было около десяти подозрений на оспу обезьян, образцы исследуются. 10 июня - день, когда у нас первый случай", - сказал Недзельский.В свою очередь пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что пациент с оспой обезьян находится на изоляции в госпитале. Ведомство не сообщает подробностей о пациенте, а также о месте его госпитализации.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220608/ospa-1794071714.html

https://ria.ru/20220608/ospa-1793992107.html

польша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, оспа обезьян, польша