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В Польше выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 10.06.2022
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В Польше выявили первый случай оспы обезьян
В Польше выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 10.06.2022
В Польше выявили первый случай оспы обезьян
Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Польше, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:31
2022-06-10T13:31
в мире
оспа обезьян
польша
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ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Польше, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский.В конце мая британские органы здравоохранения опубликовали первые рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян, в частности, рекомендовали изолироваться, пока не пройдет сыпь, и исключить половые связи."У нас было около десяти подозрений на оспу обезьян, образцы исследуются. 10 июня - день, когда у нас первый случай", - сказал Недзельский.В свою очередь пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что пациент с оспой обезьян находится на изоляции в госпитале. Ведомство не сообщает подробностей о пациенте, а также о месте его госпитализации.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220608/ospa-1794071714.html
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в мире, оспа обезьян, польша
13:31 10.06.2022
 
В Польше выявили первый случай оспы обезьян

В Польше выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Польше, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский.
В конце мая британские органы здравоохранения опубликовали первые рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян, в частности, рекомендовали изолироваться, пока не пройдет сыпь, и исключить половые связи.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 17:34
ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян
"У нас было около десяти подозрений на оспу обезьян, образцы исследуются. 10 июня - день, когда у нас первый случай", - сказал Недзельский.
В свою очередь пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что пациент с оспой обезьян находится на изоляции в госпитале. Ведомство не сообщает подробностей о пациенте, а также о месте его госпитализации.
Оспа обезьян - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 15:02
Оспа обезьян: симптомы, способы передачи, лечение
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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В миреОспа обезьянПольша
 
 
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