https://ria.ru/20220610/ospa-1794487302.html

Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты для выявления оспы обезьян

Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты для выявления оспы обезьян - РИА Новости, 10.06.2022

Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты для выявления оспы обезьян

Роспотребнадзор предоставит Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян и окажет консультативное содействие, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:19

2022-06-10T11:19

2022-06-10T11:22

оспа обезьян

общество

анна попова

туркмения

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предоставит Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян и окажет консультативное содействие, сообщила пресс-служба ведомства.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении Нурмухаммедом Аманнепесовым."В связи с регистрацией в ряде стран мира случаев оспы обезьян Роспотребнадзор предоставит партнерам из Туркменистана разработанные научным центром "Вектор" Роспотребнадзора тесты для лабораторной диагностики этого заболевания, а также окажет консультативное содействие", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор также организует повышение квалификации для туркменских специалистов по вопросам профилактики и диагностики новых и вновь возникающих инфекций, отметили в пресс-службе.Роспотребнадзор продолжит взаимодействие с Туркменией в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220608/ospa-1794071714.html

https://ria.ru/20220608/ospa-1793992107.html

туркмения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оспа обезьян, общество, анна попова, туркмения, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, в мире, россия