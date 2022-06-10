https://ria.ru/20220610/ospa-1794487302.html
Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты для выявления оспы обезьян
Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты для выявления оспы обезьян - РИА Новости, 10.06.2022
Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты для выявления оспы обезьян
Роспотребнадзор предоставит Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян и окажет консультативное содействие, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:19
2022-06-10T11:19
2022-06-10T11:22
оспа обезьян
общество
анна попова
туркмения
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
в мире
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предоставит Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян и окажет консультативное содействие, сообщила пресс-служба ведомства.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении Нурмухаммедом Аманнепесовым."В связи с регистрацией в ряде стран мира случаев оспы обезьян Роспотребнадзор предоставит партнерам из Туркменистана разработанные научным центром "Вектор" Роспотребнадзора тесты для лабораторной диагностики этого заболевания, а также окажет консультативное содействие", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор также организует повышение квалификации для туркменских специалистов по вопросам профилактики и диагностики новых и вновь возникающих инфекций, отметили в пресс-службе.Роспотребнадзор продолжит взаимодействие с Туркменией в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220608/ospa-1794071714.html
https://ria.ru/20220608/ospa-1793992107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, общество, анна попова, туркмения, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, в мире, россия
11:19 10.06.2022 (обновлено: 11:22 10.06.2022)
Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты для выявления оспы обезьян
Роспотребнадзор предоставит Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предоставит Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян и окажет консультативное содействие, сообщила пресс-служба ведомства.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
провела встречу с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении
Нурмухаммедом Аманнепесовым.
"В связи с регистрацией в ряде стран мира случаев оспы обезьян Роспотребнадзор предоставит партнерам из Туркменистана разработанные научным центром "Вектор" Роспотребнадзора тесты для лабораторной диагностики этого заболевания, а также окажет консультативное содействие", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также организует повышение квалификации для туркменских специалистов по вопросам профилактики и диагностики новых и вновь возникающих инфекций, отметили в пресс-службе.
Роспотребнадзор продолжит взаимодействие с Туркменией в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уточнили в ведомстве.