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Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты для выявления оспы обезьян - РИА Новости, 10.06.2022
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Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты для выявления оспы обезьян
Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты для выявления оспы обезьян - РИА Новости, 10.06.2022
Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты для выявления оспы обезьян
Роспотребнадзор предоставит Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян и окажет консультативное содействие, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:19
2022-06-10T11:22
оспа обезьян
общество
анна попова
туркмения
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
в мире
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предоставит Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян и окажет консультативное содействие, сообщила пресс-служба ведомства.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении Нурмухаммедом Аманнепесовым."В связи с регистрацией в ряде стран мира случаев оспы обезьян Роспотребнадзор предоставит партнерам из Туркменистана разработанные научным центром "Вектор" Роспотребнадзора тесты для лабораторной диагностики этого заболевания, а также окажет консультативное содействие", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор также организует повышение квалификации для туркменских специалистов по вопросам профилактики и диагностики новых и вновь возникающих инфекций, отметили в пресс-службе.Роспотребнадзор продолжит взаимодействие с Туркменией в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уточнили в ведомстве.
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оспа обезьян, общество, анна попова, туркмения, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, в мире, россия
11:19 10.06.2022 (обновлено: 11:22 10.06.2022)
 
Роспотребнадзор предоставит Туркмении тесты для выявления оспы обезьян

Роспотребнадзор предоставит Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предоставит Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян и окажет консультативное содействие, сообщила пресс-служба ведомства.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении Нурмухаммедом Аманнепесовым.
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"В связи с регистрацией в ряде стран мира случаев оспы обезьян Роспотребнадзор предоставит партнерам из Туркменистана разработанные научным центром "Вектор" Роспотребнадзора тесты для лабораторной диагностики этого заболевания, а также окажет консультативное содействие", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также организует повышение квалификации для туркменских специалистов по вопросам профилактики и диагностики новых и вновь возникающих инфекций, отметили в пресс-службе.
Роспотребнадзор продолжит взаимодействие с Туркменией в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уточнили в ведомстве.
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Оспа обезьянОбществоАнна ПоповаТуркменияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоВ миреРоссия
 
 
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