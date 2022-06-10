https://ria.ru/20220610/osago-1794437861.html

ЛДПР предложила изменить срок действия ОСАГО

ЛДПР предложила изменить срок действия ОСАГО - РИА Новости, 10.06.2022

ЛДПР предложила изменить срок действия ОСАГО

Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким предложили установить срок действия договора ОСАГО от одного месяца до года, соответствующий... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T00:21

2022-06-10T00:21

2022-06-10T06:07

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким предложили установить срок действия договора ОСАГО от одного месяца до года, соответствующий документ размещен в Telegram-канале заместителя руководителя фракции Ярослава Нилова.Авторы инициативы называют ее целью снижение количества случаев использования транспортных средств без ОСАГО.На данный момент срок действия ОСАГО составляет 1 год, за исключением некоторых случаев: при временном использовании транспортного средства на территории России, в случае приобретения транспортного средства для следования к месту регистрации транспортного средства на срок, не превышающий 20 дней, также договор ОСАГО может быть заключен с учетом сезонного и иного временного использования транспортного средства в течение трех и более месяцев в календарном году. Однако в этом случае срок действия указанного договора также составляет один год.В пояснительной записке к проекту сообщается, что в 2021 году был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО."По разным оценкам, количество автомобилистов, которые выезжают на дорогу без полисов ОСАГО, либо приобретают фальшивые документы, рискуя быть привлеченным к административной ответственности либо стать виновником дорожно-транспортного происшествия, составляет 3-4 миллиона человек", - уточняется в документе.

https://ria.ru/20220530/udostoverenie-1791694850.html

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общество, авто, россия, осаго