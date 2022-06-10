Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила изменить срок действия ОСАГО - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/osago-1794437861.html
ЛДПР предложила изменить срок действия ОСАГО
ЛДПР предложила изменить срок действия ОСАГО - РИА Новости, 10.06.2022
ЛДПР предложила изменить срок действия ОСАГО
Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким предложили установить срок действия договора ОСАГО от одного месяца до года, соответствующий... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T00:21
2022-06-10T06:07
общество
авто
россия
осаго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50170/62/501706211_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_3de521b1fbe77263f3dd103284007352.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким предложили установить срок действия договора ОСАГО от одного месяца до года, соответствующий документ размещен в Telegram-канале заместителя руководителя фракции Ярослава Нилова.Авторы инициативы называют ее целью снижение количества случаев использования транспортных средств без ОСАГО.На данный момент срок действия ОСАГО составляет 1 год, за исключением некоторых случаев: при временном использовании транспортного средства на территории России, в случае приобретения транспортного средства для следования к месту регистрации транспортного средства на срок, не превышающий 20 дней, также договор ОСАГО может быть заключен с учетом сезонного и иного временного использования транспортного средства в течение трех и более месяцев в календарном году. Однако в этом случае срок действия указанного договора также составляет один год.В пояснительной записке к проекту сообщается, что в 2021 году был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО."По разным оценкам, количество автомобилистов, которые выезжают на дорогу без полисов ОСАГО, либо приобретают фальшивые документы, рискуя быть привлеченным к административной ответственности либо стать виновником дорожно-транспортного происшествия, составляет 3-4 миллиона человек", - уточняется в документе.
https://ria.ru/20220530/udostoverenie-1791694850.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50170/62/501706211_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_e582658bee4e343a9a25226959476c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия, осаго
00:21 10.06.2022 (обновлено: 06:07 10.06.2022)
 
ЛДПР предложила изменить срок действия ОСАГО

ЛДПР предлагает установить срок действия ОСАГО от месяца до года

© РИА Новости / Сергей КиркачСтраховой полис
Страховой полис - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Страховой полис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким предложили установить срок действия договора ОСАГО от одного месяца до года, соответствующий документ размещен в Telegram-канале заместителя руководителя фракции Ярослава Нилова.
"Законопроектом предлагается внести в пункт 1 статьи 10 закона об ОСАГО изменение, установив срок действия договора обязательного страхования в интервале от одного месяца до одного года", - говорится в тексте пояснительной записки.
Авторы инициативы называют ее целью снижение количества случаев использования транспортных средств без ОСАГО.
На данный момент срок действия ОСАГО составляет 1 год, за исключением некоторых случаев: при временном использовании транспортного средства на территории России, в случае приобретения транспортного средства для следования к месту регистрации транспортного средства на срок, не превышающий 20 дней, также договор ОСАГО может быть заключен с учетом сезонного и иного временного использования транспортного средства в течение трех и более месяцев в календарном году. Однако в этом случае срок действия указанного договора также составляет один год.
Бланк водительского удостоверения - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 12:05
Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом
В пояснительной записке к проекту сообщается, что в 2021 году был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО.
"По разным оценкам, количество автомобилистов, которые выезжают на дорогу без полисов ОСАГО, либо приобретают фальшивые документы, рискуя быть привлеченным к административной ответственности либо стать виновником дорожно-транспортного происшествия, составляет 3-4 миллиона человек", - уточняется в документе.
 
ОбществоАвтоРоссияОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала