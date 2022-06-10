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Луценко: депутаты ПАСЗР добиваются отмены двойной платы за вывоз мусора
Луценко: депутаты ПАСЗР добиваются отмены двойной платы за вывоз мусора - РИА Новости, 10.06.2022
Луценко: депутаты ПАСЗР добиваются отмены двойной платы за вывоз мусора
Депутаты региональных парламентов Северо-Запада России направят в правительство РФ обращение об отмене двойного начисления платы за вывоз мусора, сообщил... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:54
2022-06-10T14:54
2022-06-10T14:54
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
общество
жкх
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ВОЛОГДА, 10 июн – РИА Новости. Депутаты региональных парламентов Северо-Запада России направят в правительство РФ обращение об отмене двойного начисления платы за вывоз мусора, сообщил председатель ПАСЗР, глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.Консолидированное решение было принято в ходе 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая прошла в Ненецком автономном округе.Как пояснил Луценко, слова которого приводит пресс-служба вологодского Заксобрания, эта проблема актуальна для всех регионов России. В случае, если человек имеет в собственности несколько жилых помещений, квитанция за вывоз мусора приходит на каждый объект. Двойное, а в ряде случаев и тройное, начисление происходит даже тогда, когда человек все лето живет в деревне.По его словам, депутаты Вологодской области уже неоднократно обращались в различные органы государственной власти по этому вопросу. "Причём в этом вопросе нас поддерживают многие регионы страны. Но, к сожалению, на федеральном уровне проблема так до сих пор и не решена. Поэтому на прошедшей Конференции мы вновь приняли решение отправить обращение на имя председателя правительства о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг", - сказал Луценко.Законодатели просят включить возможность перерасчета платы за обращение с ТКО при временном отсутствии потребителя в случае, если размер платы определяется, исходя из общей площади жилого помещения, а также если помещение не используется собственником для проживания. Для подтверждения этого факта, по мнению депутатов, могут быть использованы приборы учета электроэнергии. Например, в Правилах можно установить минимальный предел в зависимости от региона проживания потребителей."То, что сейчас начисляется плата за услуги, которые фактически не оказывались - это несправедливость в масштабе всей страны. Я уверен, что в конечном счете наша позиция будет услышана", - подвел итог спикер ЗСО.
https://ria.ru/20220608/konferentsiya-1794088424.html
https://ria.ru/20220526/tko-1790810803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, общество, жкх
ВОЛОГДА, 10 июн – РИА Новости. Депутаты региональных парламентов Северо-Запада России направят в правительство РФ обращение об отмене двойного начисления платы за вывоз мусора, сообщил председатель ПАСЗР, глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.
Консолидированное решение было принято в ходе 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
, которая прошла в Ненецком автономном округе
.
Как пояснил Луценко, слова которого приводит пресс-служба вологодского Заксобрания, эта проблема актуальна для всех регионов России. В случае, если человек имеет в собственности несколько жилых помещений, квитанция за вывоз мусора приходит на каждый объект. Двойное, а в ряде случаев и тройное, начисление происходит даже тогда, когда человек все лето живет в деревне.
По его словам, депутаты Вологодской области
уже неоднократно обращались в различные органы государственной власти по этому вопросу. "Причём в этом вопросе нас поддерживают многие регионы страны. Но, к сожалению, на федеральном уровне проблема так до сих пор и не решена. Поэтому на прошедшей Конференции мы вновь приняли решение отправить обращение на имя председателя правительства о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг", - сказал Луценко.
Законодатели просят включить возможность перерасчета платы за обращение с ТКО при временном отсутствии потребителя в случае, если размер платы определяется, исходя из общей площади жилого помещения, а также если помещение не используется собственником для проживания. Для подтверждения этого факта, по мнению депутатов, могут быть использованы приборы учета электроэнергии. Например, в Правилах можно установить минимальный предел в зависимости от региона проживания потребителей.
"То, что сейчас начисляется плата за услуги, которые фактически не оказывались - это несправедливость в масштабе всей страны. Я уверен, что в конечном счете наша позиция будет услышана", - подвел итог спикер ЗСО.