Рейтинг@Mail.ru
Луценко: депутаты ПАСЗР добиваются отмены двойной платы за вывоз мусора - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20220610/oplata-1794569876.html
Луценко: депутаты ПАСЗР добиваются отмены двойной платы за вывоз мусора
Луценко: депутаты ПАСЗР добиваются отмены двойной платы за вывоз мусора - РИА Новости, 10.06.2022
Луценко: депутаты ПАСЗР добиваются отмены двойной платы за вывоз мусора
Депутаты региональных парламентов Северо-Запада России направят в правительство РФ обращение об отмене двойного начисления платы за вывоз мусора, сообщил... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:54
2022-06-10T14:54
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
общество
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18362/38/183623840_0:223:3928:2433_1920x0_80_0_0_1bcd1a7e926baf76b9c92eabd5a691be.jpg
ВОЛОГДА, 10 июн – РИА Новости. Депутаты региональных парламентов Северо-Запада России направят в правительство РФ обращение об отмене двойного начисления платы за вывоз мусора, сообщил председатель ПАСЗР, глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.Консолидированное решение было принято в ходе 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая прошла в Ненецком автономном округе.Как пояснил Луценко, слова которого приводит пресс-служба вологодского Заксобрания, эта проблема актуальна для всех регионов России. В случае, если человек имеет в собственности несколько жилых помещений, квитанция за вывоз мусора приходит на каждый объект. Двойное, а в ряде случаев и тройное, начисление происходит даже тогда, когда человек все лето живет в деревне.По его словам, депутаты Вологодской области уже неоднократно обращались в различные органы государственной власти по этому вопросу. "Причём в этом вопросе нас поддерживают многие регионы страны. Но, к сожалению, на федеральном уровне проблема так до сих пор и не решена. Поэтому на прошедшей Конференции мы вновь приняли решение отправить обращение на имя председателя правительства о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг", - сказал Луценко.Законодатели просят включить возможность перерасчета платы за обращение с ТКО при временном отсутствии потребителя в случае, если размер платы определяется, исходя из общей площади жилого помещения, а также если помещение не используется собственником для проживания. Для подтверждения этого факта, по мнению депутатов, могут быть использованы приборы учета электроэнергии. Например, в Правилах можно установить минимальный предел в зависимости от региона проживания потребителей."То, что сейчас начисляется плата за услуги, которые фактически не оказывались - это несправедливость в масштабе всей страны. Я уверен, что в конечном счете наша позиция будет услышана", - подвел итог спикер ЗСО.
https://ria.ru/20220608/konferentsiya-1794088424.html
https://ria.ru/20220526/tko-1790810803.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18362/38/183623840_194:0:3735:2656_1920x0_80_0_0_bdc7614d0ecb896213b23a14b427e040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, общество, жкх
14:54 10.06.2022
 

Луценко: депутаты ПАСЗР добиваются отмены двойной платы за вывоз мусора

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкОплата коммунальных платежей
Оплата коммунальных платежей - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Оплата коммунальных платежей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 10 июн – РИА Новости. Депутаты региональных парламентов Северо-Запада России направят в правительство РФ обращение об отмене двойного начисления платы за вывоз мусора, сообщил председатель ПАСЗР, глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.
Консолидированное решение было принято в ходе 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая прошла в Ненецком автономном округе.
Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 19:12Вологодская область
На конференции законодателей Северо-Запада рассмотрено 40 соцвопросов
Как пояснил Луценко, слова которого приводит пресс-служба вологодского Заксобрания, эта проблема актуальна для всех регионов России. В случае, если человек имеет в собственности несколько жилых помещений, квитанция за вывоз мусора приходит на каждый объект. Двойное, а в ряде случаев и тройное, начисление происходит даже тогда, когда человек все лето живет в деревне.
По его словам, депутаты Вологодской области уже неоднократно обращались в различные органы государственной власти по этому вопросу. "Причём в этом вопросе нас поддерживают многие регионы страны. Но, к сожалению, на федеральном уровне проблема так до сих пор и не решена. Поэтому на прошедшей Конференции мы вновь приняли решение отправить обращение на имя председателя правительства о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг", - сказал Луценко.
Законодатели просят включить возможность перерасчета платы за обращение с ТКО при временном отсутствии потребителя в случае, если размер платы определяется, исходя из общей площади жилого помещения, а также если помещение не используется собственником для проживания. Для подтверждения этого факта, по мнению депутатов, могут быть использованы приборы учета электроэнергии. Например, в Правилах можно установить минимальный предел в зависимости от региона проживания потребителей.
"То, что сейчас начисляется плата за услуги, которые фактически не оказывались - это несправедливость в масштабе всей страны. Я уверен, что в конечном счете наша позиция будет услышана", - подвел итог спикер ЗСО.
Прессованные металлические отходы - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 12:16Вологодская область
В Вологодской области к 2025 году модернизируют систему сбора ТКО
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской областиОбществоЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала