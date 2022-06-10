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Глава МИД Армении считает, что потребность в ОДКБ будет расти - РИА Новости, 10.06.2022
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Глава МИД Армении считает, что потребность в ОДКБ будет расти
Глава МИД Армении считает, что потребность в ОДКБ будет расти - РИА Новости, 10.06.2022
Глава МИД Армении считает, что потребность в ОДКБ будет расти
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что потребность в ОДКБ как доноре безопасности будет возрастать и выйдет за рамки евразийского региона. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:51
2022-06-10T13:47
армения
одкб
безопасность
арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что потребность в ОДКБ как доноре безопасности будет возрастать и выйдет за рамки евразийского региона."Перед нашей организацией изначально стоит нелегкая задача, потому как в каждом регионе коллективной безопасности своя специфика, свои локальные первоочередные нужды и потребности, свои приоритеты. Нам еще многое предстоит сделать, но уже сейчас очевидно, что потребность в ОДКБ как доноре безопасности будет возрастать и выйдет за изначально очерченные нами рамки евразийского региона", - отметил Мирзоян.
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армения, одкб, безопасность, арарат мирзоян
12:51 10.06.2022 (обновлено: 13:47 10.06.2022)
 
Глава МИД Армении считает, что потребность в ОДКБ будет расти

Глава МИД Армении Мирзоян: потребность в ОДКБ как доноре безопасности будет расти

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что потребность в ОДКБ как доноре безопасности будет возрастать и выйдет за рамки евразийского региона.
"Перед нашей организацией изначально стоит нелегкая задача, потому как в каждом регионе коллективной безопасности своя специфика, свои локальные первоочередные нужды и потребности, свои приоритеты. Нам еще многое предстоит сделать, но уже сейчас очевидно, что потребность в ОДКБ как доноре безопасности будет возрастать и выйдет за изначально очерченные нами рамки евразийского региона", - отметил Мирзоян.
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