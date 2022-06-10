https://ria.ru/20220610/odkb-1794524458.html

Глава МИД Армении считает, что потребность в ОДКБ будет расти

Глава МИД Армении считает, что потребность в ОДКБ будет расти - РИА Новости, 10.06.2022

Глава МИД Армении считает, что потребность в ОДКБ будет расти

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что потребность в ОДКБ как доноре безопасности будет возрастать и выйдет за рамки евразийского региона. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:51

2022-06-10T12:51

2022-06-10T13:47

армения

одкб

безопасность

арарат мирзоян

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ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что потребность в ОДКБ как доноре безопасности будет возрастать и выйдет за рамки евразийского региона."Перед нашей организацией изначально стоит нелегкая задача, потому как в каждом регионе коллективной безопасности своя специфика, свои локальные первоочередные нужды и потребности, свои приоритеты. Нам еще многое предстоит сделать, но уже сейчас очевидно, что потребность в ОДКБ как доноре безопасности будет возрастать и выйдет за изначально очерченные нами рамки евразийского региона", - отметил Мирзоян.

https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html

армения

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Кирилл Волков

армения, одкб, безопасность, арарат мирзоян