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В ДНР за сутки погибли четыре человека из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.06.2022
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В ДНР за сутки погибли четыре человека из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погибли четыре человека из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.06.2022
В ДНР за сутки погибли четыре человека из-за обстрелов со стороны ВСУ
Четыре мирных жителя погибли за сутки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МСЧ. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:29
2022-06-10T09:55
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли за сутки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МСЧ.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за 24 часа с 3:00 9 июня по 3:00 10 июня ВСУ 62 раза обстреляли территорию республики, выпустив 396 единиц различных боеприпасов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, украина
09:29 10.06.2022 (обновлено: 09:55 10.06.2022)
 
В ДНР за сутки погибли четыре человека из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки погибли четыре человека из-за обстрелов со стороны ВСУ, еще шесть ранены

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденный жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке
Поврежденный жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденный жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли за сутки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МСЧ.
"За минувшие сутки, с 08:00 9 июня до 08:00 10 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще шесть мирных жителей получили ранения", — сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за 24 часа с 3:00 9 июня по 3:00 10 июня ВСУ 62 раза обстреляли территорию республики, выпустив 396 единиц различных боеприпасов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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