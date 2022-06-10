09:29 10.06.2022 (обновлено: 09:55 10.06.2022)
В ДНР за сутки погибли четыре человека из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погибли четыре человека из-за обстрелов со стороны ВСУ, еще шесть ранены
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденный жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке
Поврежденный жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли за сутки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МСЧ.
"За минувшие сутки, с 08:00 9 июня до 08:00 10 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще шесть мирных жителей получили ранения", — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.