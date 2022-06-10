https://ria.ru/20220610/obstrely-1794462104.html

В ДНР за сутки погибли четыре человека из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки погибли четыре человека из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.06.2022

В ДНР за сутки погибли четыре человека из-за обстрелов со стороны ВСУ

Четыре мирных жителя погибли за сутки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МСЧ. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T09:29

2022-06-10T09:29

2022-06-10T09:55

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли за сутки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МСЧ.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за 24 часа с 3:00 9 июня по 3:00 10 июня ВСУ 62 раза обстреляли территорию республики, выпустив 396 единиц различных боеприпасов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/snayper-1794456444.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина