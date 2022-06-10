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Украинские войска опять обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска опять обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска опять обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:40
2022-06-10T22:40
2022-06-10T22:40
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в пятницу, в 21.30 мск, также был зафиксирован обстрел Донецка - украинские войска выпустили 40 ракет из "Града".Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в пятницу несколько раз обстреливали Кировский район Донецка снарядами калибром 122 и 155 миллиметров. В результате одного из обстрелов пострадал мирный житель.
донецк (днр)
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия удара кассетными боеприпасами по Донецку. Кадры с беспилотника
Последствия удара кассетными боеприпасами по Донецку. Кадры с беспилотника
2022-06-10T22:40
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, украина, вооруженные силы украины, видео
Украинские войска опять обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из "Града"