Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска опять обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220610/obstrel-1794699514.html
Украинские войска опять обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска опять обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска опять обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:40
2022-06-10T22:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794614961_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_fe8b8e36f45bd40150875d7802214366.jpg
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в пятницу, в 21.30 мск, также был зафиксирован обстрел Донецка - украинские войска выпустили 40 ракет из "Града".Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в пятницу несколько раз обстреливали Кировский район Донецка снарядами калибром 122 и 155 миллиметров. В результате одного из обстрелов пострадал мирный житель.
донецк (днр)
донецкая народная республика
куйбышевский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия удара кассетными боеприпасами по Донецку. Кадры с беспилотника
Последствия удара кассетными боеприпасами по Донецку. Кадры с беспилотника
2022-06-10T22:40
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794614961_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_71fab45e5510032f0089c141839ecd59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, украина, вооруженные силы украины, видео
Украинские войска опять обстреляли Донецк из "Града"
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
2022-06-10T22:40
true
PT0M19S
22:40 10.06.2022
 
Украинские войска опять обстреляли Донецк из "Града"

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из "Града"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ одного из районов в Донецке
Повреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ одного из районов в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Повреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ одного из районов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее в пятницу, в 21.30 мск, также был зафиксирован обстрел Донецка - украинские войска выпустили 40 ракет из "Града".
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в пятницу несколько раз обстреливали Кировский район Донецка снарядами калибром 122 и 155 миллиметров. В результате одного из обстрелов пострадал мирный житель.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала