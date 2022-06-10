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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска в 21.30 мск обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:58

2022-06-10T21:58

2022-06-10T22:06

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.30 мск обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Камышевка - город Донецк: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара кассетными боеприпасами по Донецку. Кадры с беспилотника Последствия удара кассетными боеприпасами по Донецку. Кадры с беспилотника 2022-06-10T21:58 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, видео