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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 21.30 мск обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:58
2022-06-10T21:58
2022-06-10T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.30 мск обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Камышевка - город Донецк: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия удара кассетными боеприпасами по Донецку. Кадры с беспилотника
Последствия удара кассетными боеприпасами по Донецку. Кадры с беспилотника
2022-06-10T21:58
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, видео
21:58 10.06.2022 (обновлено: 22:06 10.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку 40 ракет из "Града"