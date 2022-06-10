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Украинские войска обстреляли Зайцево (Южное)
Украинские войска обстреляли Зайцево (Южное) - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево (Южное)
Украинские войска в 19.45 обстреляли Зайцево (Южное), выпустив восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T20:42
2022-06-10T20:42
2022-06-10T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
украина
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 обстреляли Зайцево (Южное), выпустив восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.45 - н.п. Зайцево (Северное) - н.п. Зайцево (Южное): выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, украина, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Зайцево (Южное)
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Зайцево (Южное) 120-миллиметровыми снарядами