https://ria.ru/20220610/obstrel-1794684888.html

Украинские войска обстреляли Зайцево (Южное)

Украинские войска обстреляли Зайцево (Южное) - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево (Южное)

Украинские войска в 19.45 обстреляли Зайцево (Южное), выпустив восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T20:42

2022-06-10T20:42

2022-06-10T20:42

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

украина

вооруженные силы украины

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 обстреляли Зайцево (Южное), выпустив восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.45 - н.п. Зайцево (Северное) - н.п. Зайцево (Южное): выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220610/vzryv-1794591224.html

зайцево

украина

донбасс

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, зайцево, украина, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика