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Украинские войска обстреляли Зайцево (Южное) - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Зайцево (Южное)
Украинские войска обстреляли Зайцево (Южное) - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево (Южное)
Украинские войска в 19.45 обстреляли Зайцево (Южное), выпустив восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T20:42
2022-06-10T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
украина
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 обстреляли Зайцево (Южное), выпустив восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.45 - н.п. Зайцево (Северное) - н.п. Зайцево (Южное): выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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зайцево
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в мире, зайцево, украина, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика
20:42 10.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Зайцево (Южное)

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Зайцево (Южное) 120-миллиметровыми снарядами

© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 обстреляли Зайцево (Южное), выпустив восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.45 - н.п. Зайцево (Северное) - н.п. Зайцево (Южное): выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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