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Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку и Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку и Гольмовский в ДНР

Украинские войска за 5 минут выпустили по десять ракет из РСЗО "Град" по населенным пунктам Гольмовский и Еленовка в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:31

2022-06-10T19:31

2022-06-10T19:44

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зайцево

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ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили по десять ракет из РСЗО "Град" по населенным пунктам Гольмовский и Еленовка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.20 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Кодема – н.п. Гольмовский: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 19.25 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщало, что в 19.20 украинские войска выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Зайцево (южное).

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, зайцево