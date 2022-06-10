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Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/obstrel-1794671370.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку и Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку и Гольмовский в ДНР
Украинские войска за 5 минут выпустили по десять ракет из РСЗО "Град" по населенным пунктам Гольмовский и Еленовка в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:31
2022-06-10T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
зайцево
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ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили по десять ракет из РСЗО "Град" по населенным пунктам Гольмовский и Еленовка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.20 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Кодема – н.п. Гольмовский: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 19.25 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщало, что в 19.20 украинские войска выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Зайцево (южное).
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, зайцево
19:31 10.06.2022 (обновлено: 19:44 10.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли из "Града" Еленовку и Гольмовский в ДНР

ДНР: ВСУ выпустили по десять ракет из "Града" по населенным пунктам Еленовка и Гольмовский

© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили по десять ракет из РСЗО "Град" по населенным пунктам Гольмовский и Еленовка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.20 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Кодема – н.п. Гольмовский: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 19.25 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщало, что в 19.20 украинские войска выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Зайцево (южное).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЗайцево
 
 
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