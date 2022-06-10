https://ria.ru/20220610/obstrel-1794660497.html

ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР

ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 10.06.2022

ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска в 18.15 обстреляли из минометов город Первомайск в Луганской Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:58

2022-06-10T18:58

2022-06-10T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

первомайск

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 10 июня – РИА Новости. Украинские войска в 18.15 обстреляли из минометов город Первомайск в Луганской Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.15 с направления н.п. Горское по н.п. Первомайск с применением минометов 120 миллиметров (восемь мин)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Первомайск постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских сил.

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первомайск

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в мире, первомайск, украина, ситуация в днр и лнр