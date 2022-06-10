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ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/obstrel-1794617723.html
ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации ДНР
ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации ДНР
Украинские военные целенаправленно били кассетными боеприпасами по зданию администрации главы ДНР в Донецке, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:02
2022-06-10T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Украинские военные целенаправленно били кассетными боеприпасами по зданию администрации главы ДНР в Донецке, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.В Донецке в пятницу прогремел взрыв в районе, где находится администрация главы ДНР Дениса Пушилина. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из которых попал в верхний этаж жилого дома."Был прилет достаточно серьезный. Я так понимаю, кассеты не все сработали", - сказал он.По словам Гагина, упали фрагменты на соседнюю крышу, один из фрагментов упал в квартире через балкон. "Вроде жертв пока нет", - отметил он."Я думаю, что цель была администрация главы республики… В городе сейчас нигде не безопасно", - сказал советник главы правительства ДНР.
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"Целью была администрация" – советник главы правительства ДНР об ударе ВСУ
Советник главы правительства ДНР Гагин сказал РИА Новости, что украинские военные целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации республики. При ударе никто не пострадал, сообщил он
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в мире, днр, вооруженные силы украины
17:02 10.06.2022 (обновлено: 17:36 10.06.2022)
 
ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации ДНР

В ДНР сообщили, что ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Украинские военные целенаправленно били кассетными боеприпасами по зданию администрации главы ДНР в Донецке, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
В Донецке в пятницу прогремел взрыв в районе, где находится администрация главы ДНР Дениса Пушилина. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из которых попал в верхний этаж жилого дома.
"Был прилет достаточно серьезный. Я так понимаю, кассеты не все сработали", - сказал он.
По словам Гагина, упали фрагменты на соседнюю крышу, один из фрагментов упал в квартире через балкон. "Вроде жертв пока нет", - отметил он.
"Я думаю, что цель была администрация главы республики… В городе сейчас нигде не безопасно", - сказал советник главы правительства ДНР.
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