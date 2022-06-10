https://ria.ru/20220610/obstrel-1794617723.html

ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации ДНР

ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации ДНР

Украинские военные целенаправленно били кассетными боеприпасами по зданию администрации главы ДНР в Донецке, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:02

2022-06-10T17:02

2022-06-10T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Украинские военные целенаправленно били кассетными боеприпасами по зданию администрации главы ДНР в Донецке, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.В Донецке в пятницу прогремел взрыв в районе, где находится администрация главы ДНР Дениса Пушилина. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из которых попал в верхний этаж жилого дома."Был прилет достаточно серьезный. Я так понимаю, кассеты не все сработали", - сказал он.По словам Гагина, упали фрагменты на соседнюю крышу, один из фрагментов упал в квартире через балкон. "Вроде жертв пока нет", - отметил он."Я думаю, что цель была администрация главы республики… В городе сейчас нигде не безопасно", - сказал советник главы правительства ДНР.

https://ria.ru/20220610/severodonetsk-1794600188.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Целью была администрация" – советник главы правительства ДНР об ударе ВСУ Советник главы правительства ДНР Гагин сказал РИА Новости, что украинские военные целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации республики. При ударе никто не пострадал, сообщил он 2022-06-10T17:02 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, вооруженные силы украины