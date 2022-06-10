https://ria.ru/20220610/obstrel-1794617723.html
ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации ДНР
ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации ДНР
Украинские военные целенаправленно били кассетными боеприпасами по зданию администрации главы ДНР в Донецке, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:02
2022-06-10T17:02
2022-06-10T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794627047_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f6a375e62eefccfc24573b2dd3cba91.jpg
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Украинские военные целенаправленно били кассетными боеприпасами по зданию администрации главы ДНР в Донецке, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.В Донецке в пятницу прогремел взрыв в районе, где находится администрация главы ДНР Дениса Пушилина. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из которых попал в верхний этаж жилого дома."Был прилет достаточно серьезный. Я так понимаю, кассеты не все сработали", - сказал он.По словам Гагина, упали фрагменты на соседнюю крышу, один из фрагментов упал в квартире через балкон. "Вроде жертв пока нет", - отметил он."Я думаю, что цель была администрация главы республики… В городе сейчас нигде не безопасно", - сказал советник главы правительства ДНР.
https://ria.ru/20220610/severodonetsk-1794600188.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794627047_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_44789b463a4a66a5125a00d4bb25e8db.jpg
"Целью была администрация" – советник главы правительства ДНР об ударе ВСУ
Советник главы правительства ДНР Гагин сказал РИА Новости, что украинские военные целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации республики. При ударе никто не пострадал, сообщил он
2022-06-10T17:02
true
PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, вооруженные силы украины
17:02 10.06.2022 (обновлено: 17:36 10.06.2022)
ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Украинские военные целенаправленно били кассетными боеприпасами по зданию администрации главы ДНР в Донецке, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
В Донецке
в пятницу прогремел взрыв в районе, где находится администрация главы ДНР Дениса Пушилина
. По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из которых попал в верхний этаж жилого дома.
"Был прилет достаточно серьезный. Я так понимаю, кассеты не все сработали", - сказал он.
По словам Гагина, упали фрагменты на соседнюю крышу, один из фрагментов упал в квартире через балкон. "Вроде жертв пока нет", - отметил он.
"Я думаю, что цель была администрация главы республики… В городе сейчас нигде не безопасно", - сказал советник главы правительства ДНР.