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ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР
ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 14.50 (совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:14
2022-06-10T15:14
2022-06-10T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 (совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР
ДНР: украинские войска выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Ясиноватой