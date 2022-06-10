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Украинские войска обстреляли Минеральное и Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Минеральное и Макеевку в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное и Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное в ДНР, применив артиллерию калибрами 122 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:47
2022-06-10T14:47
2022-06-10T14:47
специальная военная операция на украине
макеевка
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нато
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное в ДНР, применив артиллерию калибрами 122 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 14.02 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее в республике сообщали, что во время обстрела Макеевки в 12.00 (совпадает с мск) с применением орудий калибра 155 миллиметров пострадала мирная жительница.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
https://ria.ru/20220609/pinner-1794350201.html
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макеевка, украина, нато, донецкая народная республика, донбасс
Украинские войска обстреляли Минеральное и Макеевку в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Минерального и Макеевки со стороны украинских войск