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Украинские войска обстреляли Минеральное и Макеевку в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/obstrel-1794566412.html
Украинские войска обстреляли Минеральное и Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Минеральное и Макеевку в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное и Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное в ДНР, применив артиллерию калибрами 122 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:47
2022-06-10T14:47
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
нато
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное в ДНР, применив артиллерию калибрами 122 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 14.02 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее в республике сообщали, что во время обстрела Макеевки в 12.00 (совпадает с мск) с применением орудий калибра 155 миллиметров пострадала мирная жительница.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
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макеевка
украина
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макеевка, украина, нато, донецкая народная республика, донбасс
14:47 10.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Минеральное и Макеевку в ДНР

В ДНР сообщили об обстреле Минерального и Макеевки со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Макеевке
Последствия обстрелов в Макеевке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное в ДНР, применив артиллерию калибрами 122 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 14.02 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее в республике сообщали, что во время обстрела Макеевки в 12.00 (совпадает с мск) с применением орудий калибра 155 миллиметров пострадала мирная жительница.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
Гражданин Великобритании Шон Пиннер - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 17:31
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаНАТОДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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