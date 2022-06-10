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ВСУ снова обстреляли Горловку
ВСУ снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.06.2022
ВСУ снова обстреляли Горловку
Украинские войска за пять минут выпустили 17 снарядов калибром 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки, заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:51
2022-06-10T13:51
2022-06-10T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
стирол
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 17 снарядов калибром 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.15 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Майорск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено десять снарядов калибром 122 мм; 13.20 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
горловка
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Артиллерист ДНР о "снарядном голоде" украинской артиллерии на лисичанском направлении
У украинской артиллерии на лисичанском направлении, где наступают российские военные вместе с силами ЛНР и ДНР, снарядный голод, сказал РИА Новости
2022-06-10T13:51
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, горловка, стирол, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
ВСУ снова обстреляли Горловку
ДНР: украинские войска выпустили 17 снарядов калибра 122 миллиметра по Горловке