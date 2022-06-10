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ВСУ снова обстреляли Горловку

ВСУ снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.06.2022

ВСУ снова обстреляли Горловку

Украинские войска за пять минут выпустили 17 снарядов калибром 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки, заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:51

2022-06-10T13:51

2022-06-10T13:51

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

стирол

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 17 снарядов калибром 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.15 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Майорск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено десять снарядов калибром 122 мм; 13.20 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

украина

донецкая народная республика

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Артиллерист ДНР о "снарядном голоде" украинской артиллерии на лисичанском направлении У украинской артиллерии на лисичанском направлении, где наступают российские военные вместе с силами ЛНР и ДНР, снарядный голод, сказал РИА Новости 2022-06-10T13:51 true PT1M10S

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в мире, горловка, стирол, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр