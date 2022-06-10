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ВСУ выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/obstrel-1794534257.html
ВСУ выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку
ВСУ выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку - РИА Новости, 10.06.2022
ВСУ выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку
Украинские войска в 12.45 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку и девять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:15
2022-06-10T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку и девять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Озеряновка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.45 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено девять снарядов калибром 122 мм; 12.45 - н.п. Камышевка - г. Донецк: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Помимо этого, по данным ведомства, в 12.30 украинские войска выпустили 15 мин калибром 60 миллиметров по населенному пункту Зайцево южное, в 12.35 - 15 мин калибром 60 миллиметров по Калининскому району Горловки, а в 12.55 - пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
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в мире, украина
13:15 10.06.2022 (обновлено: 13:28 10.06.2022)
 
ВСУ выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку

Украинские войска выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку и девять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Озеряновка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.45 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено девять снарядов калибром 122 мм; 12.45 - н.п. Камышевка - г. Донецк: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Дом в Донецке, в который попал снаряд - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 12:19Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Помимо этого, по данным ведомства, в 12.30 украинские войска выпустили 15 мин калибром 60 миллиметров по населенному пункту Зайцево южное, в 12.35 - 15 мин калибром 60 миллиметров по Калининскому району Горловки, а в 12.55 - пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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