13:15 10.06.2022 (обновлено: 13:28 10.06.2022)
ВСУ выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку
Украинские войска выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку и девять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Озеряновка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.45 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено девять снарядов калибром 122 мм; 12.45 - н.п. Камышевка - г. Донецк: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Помимо этого, по данным ведомства, в 12.30 украинские войска выпустили 15 мин калибром 60 миллиметров по населенному пункту Зайцево южное, в 12.35 - 15 мин калибром 60 миллиметров по Калининскому району Горловки, а в 12.55 - пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.