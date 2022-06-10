https://ria.ru/20220610/obstrel-1794534257.html

ВСУ выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку

ВСУ выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку - РИА Новости, 10.06.2022

ВСУ выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку

Украинские войска в 12.45 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку и девять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:15

2022-06-10T13:15

2022-06-10T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Донецку и девять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Озеряновка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.45 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено девять снарядов калибром 122 мм; 12.45 - н.п. Камышевка - г. Донецк: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Помимо этого, по данным ведомства, в 12.30 украинские войска выпустили 15 мин калибром 60 миллиметров по населенному пункту Зайцево южное, в 12.35 - 15 мин калибром 60 миллиметров по Калининскому району Горловки, а в 12.55 - пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.

https://ria.ru/20220610/obstrel-1794509685.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина