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ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР

ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР

Украинские войска в 12.07 мск обстреляли населенный пункт Минеральное в ДНР минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:29

2022-06-10T12:29

2022-06-10T12:29

специальная военная операция на украине

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украина

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ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Украинские войска в 12.07 мск обстреляли населенный пункт Минеральное в ДНР минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.07 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр