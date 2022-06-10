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ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
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ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР
ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска в 12.07 мск обстреляли населенный пункт Минеральное в ДНР минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:29
2022-06-10T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Украинские войска в 12.07 мск обстреляли населенный пункт Минеральное в ДНР минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.07 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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"Стекла, дом дрожит" – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка
"Стекла, дом дрожит" – очевидцы о ночном обстреле Ворошиловского района Донецка
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
12:29 10.06.2022
 
ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР

ДНР: украинские войска выпустили шесть мин калибра 120 миллиметров по Минеральному

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Украинские войска в 12.07 мск обстреляли населенный пункт Минеральное в ДНР минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.07 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
 
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