https://ria.ru/20220610/obstrel-1794509685.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.06.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:19

2022-06-10T12:19

2022-06-10T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.00 - н.п. Авдеевка - г. Донецк: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 12.00 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.

https://ria.ru/20220609/obstrel-1794366778.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина