https://ria.ru/20220610/obstrel-1794509685.html
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.06.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:19
2022-06-10T12:19
2022-06-10T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.00 - н.п. Авдеевка - г. Донецк: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 12.00 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
https://ria.ru/20220609/obstrel-1794366778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
12:19 10.06.2022 (обновлено: 12:49 10.06.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155 миллиметров