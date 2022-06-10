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ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/obstrel-1794509685.html
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.06.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:19
2022-06-10T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.00 - н.п. Авдеевка - г. Донецк: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 12.00 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
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в мире, украина
12:19 10.06.2022 (обновлено: 12:49 10.06.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей АверинДом в Донецке, в который попал снаряд
Дом в Донецке, в который попал снаряд - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Дом в Донецке, в который попал снаряд. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.00 - н.п. Авдеевка - г. Донецк: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 12.00 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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9 июня, 18:21Специальная военная операция на Украине
При обстреле Калининского района Донецка погиб мирный житель
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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