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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:08
2022-06-10T12:08
2022-06-10T12:08
специальная военная операция на украине
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куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 10.45 выпустили по Куйбышевскому району шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220610/dnr-1794459359.html
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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка