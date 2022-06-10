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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:08

2022-06-10T12:08

2022-06-10T12:08

специальная военная операция на украине

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куйбышевский район

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украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 июня - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 10.45 выпустили по Куйбышевскому району шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220610/dnr-1794459359.html

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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