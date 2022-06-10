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Украинские войска обстреляли мирные кварталы Северодонецка

Украинские войска обстреляли мирные кварталы Северодонецка - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска обстреляли мирные кварталы Северодонецка

Украинские войска наносят удары из ствольной и минометной артиллерии по Северодонецку со стороны Лисичанска, мирные граждане вынуждены прятаться в подвалах... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:21

2022-06-10T10:21

2022-06-10T10:59

специальная военная операция на украине

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лисичанск

северодонецк

украина

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 10 июн – РИА Новости. Украинские войска наносят удары из ствольной и минометной артиллерии по Северодонецку со стороны Лисичанска, мирные граждане вынуждены прятаться в подвалах школ, передает корреспондент РИА Новости из Северодонецка.Интенсивность ударов по городу - примерно каждые три минуты. По словам военных, прилетают 120-мм, 122-мм и 150-мм мины и снаряды. Значительная часть одно- и двухэтажных домов разбита. Мирные жители прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где были оборудованы бомбоубежища, практически в каждой школе живут по несколько десятков человек. В основном это старики и дети. В школе, где побывал корреспондент РИА Новости, с одной стороны подвала живут 20 человек и примерно столько же – в другой.В самом городе основные бои идут в районе комбината "Азот", оттуда постоянно доносятся звуки стрельбы и разрывов.Во дворах домов Северодонецка встречаются и свежие могилы, поскольку из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск люди не имеют возможности похоронить своих близких на кладбище. За вывоз тел для похорон за городом, вне кладбища, "бизнесмены" просят неподъёмные для многих людей 10-12 тысяч гривен (20-24 тысячи рублей)С крайней точки в Северодонецке, которую контролируют военные ЛНР на улице Центральная и где побывал корреспондент РИА Новости, виден Лисичанск, над ним – дымы.

https://ria.ru/20220609/portret-1794253352.html

лисичанск

северодонецк

украина

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Кадры последствий обстрела Северодонецка Украинские войска обстреливают из ствольной и минометной артиллерии Северодонецк со стороны Лисичанска, мирные граждане вынуждены прятаться в подвалах школ, передает корреспондент РИА Новости из Северодонецка. 2022-06-10T10:21 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лисичанск, северодонецк, украина