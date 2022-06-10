https://ria.ru/20220610/obstrel-1794465053.html
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 152 миллиметра
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 152 миллиметра
Украинские войска в 9.08 мск обстреляли из тяжелой артиллерии город Горловка в ДНР, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:45
2022-06-10T09:45
2022-06-10T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Украинские войска в 9.08 мск обстреляли из тяжелой артиллерии город Горловка в ДНР, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:08 (совпадает с мск) – населенный пункт Николаевка Вторая – населенный пункт Горловка: выпущено 12 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220610/obstrel-1794452129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
09:45 10.06.2022 (обновлено: 09:46 10.06.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 152 миллиметра
В ДНР заявили об обстреле Горловки снарядами калибра 152 миллиметра со стороны ВСУ