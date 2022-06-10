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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска в 6.00 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T07:30
2022-06-10T07:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 6.00 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 06.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 мин из 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, украина, днр
07:30 10.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагмент осколочно-фугасной артиллерийской мины
Фрагмент осколочно-фугасной артиллерийской мины - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 6.00 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 06.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 мин из 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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