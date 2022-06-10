https://ria.ru/20220610/obstrel-1794452129.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска в 6.00 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T07:30

2022-06-10T07:30

2022-06-10T07:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783868635_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_672c58fdb895c377ebfcf1a5be70869b.jpg

ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 6.00 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 06.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 мин из 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220610/vooruzhenie-1794441608.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, днр