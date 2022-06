https://ria.ru/20220610/neschaste-1794448850.html

Европу предупредили о "месяцах несчастья"

Европу предупредили о "месяцах несчастья"

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Ближайшие месяцы экономики стран Европы ждет "несчастье", Старому Свету необходимо принять срочные меры, чтобы не "запустить" инфляцию, пишет газета The Financial Times."Еврозона столкнется в этом году с большой угрозой рецессии. При этом Европейский центральный банк должен перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки", - говорится в статье.Так, инфляция в Европе в мае увеличилась до 8,1%, однако, вместо того чтобы экономить, европейские страны планируют расходовать, для этого они используют фонд восстановления в размере 800 миллиардов евро, указывает газета. При этом ВВП еврозоны вырос только на 0,3% в последнем квартале 2021 года и на 0,2% в первом квартале 2022-го, совпавшем с российской спецоперацией на Украине.Как пишет Financial Times, в следующие кварталы за счет отмены многих коронавирусных ограничений ожидается рост спроса, но оно будет сдерживаться давлением повседневных расходов на доходы потребителей из-за подорожания энергоносителей. При этом "суровая правда" состоит в том, что Европе нужно меньше тратиться на другие вещи, потому что она является нетто-импортером энергоносителей, а увеличение цен на нефть и газ сделало всех беднее.Сейчас имеются признаки того, что рост цен на товары и услуги в Европе становится более масштабным, и настало время предпринять срочные действия, чтобы не "запустить" инфляцию, предупреждает издание."Экономическая ситуация просто ужасна. <…> Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Будет трудно", - резюмирует Financial Times.Западные страны столкнулись с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

