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НАТО уже не может вершить судьбы Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2022
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НАТО уже не может вершить судьбы Европы, заявил Лавров
НАТО уже не может вершить судьбы Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2022
НАТО уже не может вершить судьбы Европы, заявил Лавров
Всем стало понятно, что НАТО не может уже вершить судьбы Европы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:02
2022-06-10T14:04
нато
европа
сергей лавров
политика
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ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Всем стало понятно, что НАТО не может уже вершить судьбы Европы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что они не могут вершить судьбы Европы, думаю, всем уже стало ясно", - сказал Лавров журналистам.Министр добавил, что сегодня ОДКБ выступает в качестве уравновешивающего фактора нелегитимных действий НАТО."ОДКБ выступает в качестве, ну если хотите, балансира тех действий, которые, как правило, нелегитимно предпринимает Североатлантический альянс", - резюмировал Лавров.
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Лавров: всем стало понятно, что НАТО уже не может вершить судьбы Европы
Лавров: всем стало понятно, что НАТО уже не может вершить судьбы Европы
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нато, европа, сергей лавров, политика
13:02 10.06.2022 (обновлено: 14:04 10.06.2022)
 
НАТО уже не может вершить судьбы Европы, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: всем стало понятно, что НАТО уже не может вершить судьбы Европы

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Всем стало понятно, что НАТО не может уже вершить судьбы Европы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что они не могут вершить судьбы Европы, думаю, всем уже стало ясно", - сказал Лавров журналистам.
Министр добавил, что сегодня ОДКБ выступает в качестве уравновешивающего фактора нелегитимных действий НАТО.
"ОДКБ выступает в качестве, ну если хотите, балансира тех действий, которые, как правило, нелегитимно предпринимает Североатлантический альянс", - резюмировал Лавров.
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