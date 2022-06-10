https://ria.ru/20220610/nato-1794529619.html

НАТО уже не может вершить судьбы Европы, заявил Лавров

НАТО уже не может вершить судьбы Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2022

НАТО уже не может вершить судьбы Европы, заявил Лавров

Всем стало понятно, что НАТО не может уже вершить судьбы Европы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:02

2022-06-10T13:02

2022-06-10T14:04

нато

европа

сергей лавров

политика

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ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Всем стало понятно, что НАТО не может уже вершить судьбы Европы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что они не могут вершить судьбы Европы, думаю, всем уже стало ясно", - сказал Лавров журналистам.Министр добавил, что сегодня ОДКБ выступает в качестве уравновешивающего фактора нелегитимных действий НАТО."ОДКБ выступает в качестве, ну если хотите, балансира тех действий, которые, как правило, нелегитимно предпринимает Североатлантический альянс", - резюмировал Лавров.

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

европа

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Лавров: всем стало понятно, что НАТО уже не может вершить судьбы Европы Лавров: всем стало понятно, что НАТО уже не может вершить судьбы Европы 2022-06-10T13:02 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нато, европа, сергей лавров, политика