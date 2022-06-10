https://ria.ru/20220610/nato-1794529619.html
НАТО уже не может вершить судьбы Европы, заявил Лавров
НАТО уже не может вершить судьбы Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2022
НАТО уже не может вершить судьбы Европы, заявил Лавров
Всем стало понятно, что НАТО не может уже вершить судьбы Европы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:02
2022-06-10T13:02
2022-06-10T14:04
нато
европа
сергей лавров
политика
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ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Всем стало понятно, что НАТО не может уже вершить судьбы Европы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что они не могут вершить судьбы Европы, думаю, всем уже стало ясно", - сказал Лавров журналистам.Министр добавил, что сегодня ОДКБ выступает в качестве уравновешивающего фактора нелегитимных действий НАТО."ОДКБ выступает в качестве, ну если хотите, балансира тех действий, которые, как правило, нелегитимно предпринимает Североатлантический альянс", - резюмировал Лавров.
https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html
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Лавров: всем стало понятно, что НАТО уже не может вершить судьбы Европы
Лавров: всем стало понятно, что НАТО уже не может вершить судьбы Европы
2022-06-10T13:02
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, европа, сергей лавров, политика
13:02 10.06.2022 (обновлено: 14:04 10.06.2022)
НАТО уже не может вершить судьбы Европы, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: всем стало понятно, что НАТО уже не может вершить судьбы Европы