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Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/naemniki-1794527069.html
Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в ДНР
Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в ДНР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не спекулировать на тему приговора иностранным наемникам в ДНР и напомнил, что осуждены они были по... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:58
2022-06-10T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
великобритания
ситуация в днр и лнр
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ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не спекулировать на тему приговора иностранным наемникам в ДНР и напомнил, что осуждены они были по законодательству республики, поскольку их преступления были совершены там."На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства Донецкой народной республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР. Все остальное - это уже предмет для спекуляций, я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики", - сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов о ситуации с наемниками.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220610/naemnik-1794474777.html
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, великобритания, ситуация в днр и лнр
12:58 10.06.2022 (обновлено: 13:08 10.06.2022)
 
Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в ДНР

Лавров призвал не мешать судебной системе ДНР, приговорившей наемников к смертной казни

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не спекулировать на тему приговора иностранным наемникам в ДНР и напомнил, что осуждены они были по законодательству республики, поскольку их преступления были совершены там.
"На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства Донецкой народной республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР. Все остальное - это уже предмет для спекуляций, я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики", - сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов о ситуации с наемниками.
Гражданин Великобритании Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 10:29Специальная военная операция на Украине
Семья осужденного в ДНР британца Аслина надеется на отмену приговора
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 18:23Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВеликобританияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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