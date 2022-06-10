12:58 10.06.2022 (обновлено: 13:08 10.06.2022)
Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в ДНР
Лавров призвал не мешать судебной системе ДНР, приговорившей наемников к смертной казни
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не спекулировать на тему приговора иностранным наемникам в ДНР и напомнил, что осуждены они были по законодательству республики, поскольку их преступления были совершены там.
"На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства Донецкой народной республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР. Все остальное - это уже предмет для спекуляций, я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики", - сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов о ситуации с наемниками.
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".