https://ria.ru/20220610/naemniki-1794527069.html

Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в ДНР

Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в ДНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не спекулировать на тему приговора иностранным наемникам в ДНР и напомнил, что осуждены они были по... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:58

2022-06-10T12:58

2022-06-10T13:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

великобритания

ситуация в днр и лнр

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ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не спекулировать на тему приговора иностранным наемникам в ДНР и напомнил, что осуждены они были по законодательству республики, поскольку их преступления были совершены там."На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства Донецкой народной республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР. Все остальное - это уже предмет для спекуляций, я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики", - сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов о ситуации с наемниками.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220610/naemnik-1794474777.html

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, великобритания, ситуация в днр и лнр