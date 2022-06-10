https://ria.ru/20220610/naemnik-1794558646.html
Британский наемник рассказал, как убеждал украинских бойцов сдаться
Британский наемник рассказал, как убеждал украинских бойцов сдаться - РИА Новости, 10.06.2022
Британский наемник рассказал, как убеждал украинских бойцов сдаться
Сдавшийся в плен и впоследствии приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин заявил, что пытался убедить других бойцов, с которыми он... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:31
2022-06-10T14:31
2022-06-10T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сдавшийся в плен и впоследствии приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин заявил, что пытался убедить других бойцов, с которыми он воевал на стороне Киева, сдаваться, если они хотят жить."Я пытался убедить ребят, которые не хотели сдаваться, что сдаваться нужно, потому что в противном случае очень высок риск погибнуть. Я говорил им, что казнь пленных – всего лишь слухи и что, скорее всего, все будет в порядке", - рассказал Аслин в интервью RT.Британец добавил, что незадолго до сдачи в плен ходили слухи о том, что якобы в другом батальоне всех сдавшихся в плен убили - о таком говорили в бункере, где находился Аслин.В четверг верховный суд ДНР приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и гражданина Марокко Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и в лучшем случае их ждет долгий срок в тюрьме.
https://ria.ru/20220610/naemnik-1794549286.html
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, марокко, россия, великобритания, украина, вооруженные силы украины
Британский наемник рассказал, как убеждал украинских бойцов сдаться
Британский наемник Аслин заявил, что призывал других украинских бойцов сдаваться