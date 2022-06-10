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Британский наемник рассказал, как убеждал украинских бойцов сдаться - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/naemnik-1794558646.html
Британский наемник рассказал, как убеждал украинских бойцов сдаться
Британский наемник рассказал, как убеждал украинских бойцов сдаться - РИА Новости, 10.06.2022
Британский наемник рассказал, как убеждал украинских бойцов сдаться
Сдавшийся в плен и впоследствии приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин заявил, что пытался убедить других бойцов, с которыми он... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:31
2022-06-10T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
марокко
россия
великобритания
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сдавшийся в плен и впоследствии приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин заявил, что пытался убедить других бойцов, с которыми он воевал на стороне Киева, сдаваться, если они хотят жить."Я пытался убедить ребят, которые не хотели сдаваться, что сдаваться нужно, потому что в противном случае очень высок риск погибнуть. Я говорил им, что казнь пленных – всего лишь слухи и что, скорее всего, все будет в порядке", - рассказал Аслин в интервью RT.Британец добавил, что незадолго до сдачи в плен ходили слухи о том, что якобы в другом батальоне всех сдавшихся в плен убили - о таком говорили в бункере, где находился Аслин.В четверг верховный суд ДНР приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и гражданина Марокко Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и в лучшем случае их ждет долгий срок в тюрьме.
https://ria.ru/20220610/naemnik-1794549286.html
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, марокко, россия, великобритания, украина, вооруженные силы украины
14:31 10.06.2022
 
Британский наемник рассказал, как убеждал украинских бойцов сдаться

Британский наемник Аслин заявил, что призывал других украинских бойцов сдаваться

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сдавшийся в плен и впоследствии приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин заявил, что пытался убедить других бойцов, с которыми он воевал на стороне Киева, сдаваться, если они хотят жить.
"Я пытался убедить ребят, которые не хотели сдаваться, что сдаваться нужно, потому что в противном случае очень высок риск погибнуть. Я говорил им, что казнь пленных – всего лишь слухи и что, скорее всего, все будет в порядке", - рассказал Аслин в интервью RT.
Гражданин Великобритании Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 14:02Специальная военная операция на Украине
Осужденный в ДНР наемник рассказал, что поначалу поддерживал Донбасс
Британец добавил, что незадолго до сдачи в плен ходили слухи о том, что якобы в другом батальоне всех сдавшихся в плен убили - о таком говорили в бункере, где находился Аслин.
В четверг верховный суд ДНР приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и гражданина Марокко Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.
В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и в лучшем случае их ждет долгий срок в тюрьме.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 18:23Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМароккоРоссияВеликобританияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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