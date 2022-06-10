https://ria.ru/20220610/naemnik-1794552550.html

Британский наемник Аслин объяснил причины обстрелов центра Донецка

Британский наемник Аслин объяснил причины обстрелов центра Донецка - РИА Новости, 10.06.2022

Британский наемник Аслин объяснил причины обстрелов центра Донецка

Обстрелы мирных районов Донецка - это либо ошибка, если стреляли бойцы украинской армии, либо намеренное военное преступление, если стреляли бойцы... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:08

2022-06-10T14:08

2022-06-10T14:25

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Обстрелы мирных районов Донецка - это либо ошибка, если стреляли бойцы украинской армии, либо намеренное военное преступление, если стреляли бойцы националистического батальона "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), рассказал сдавшийся в плен и впоследствии приговоренный к смертной казни британский наемник Эйден Аслин."Тут одно из двух: либо это ошибка, а значит стреляла регулярная армия - я видел, насколько низкий у них уровень подготовки", - сказал Аслин в интервью RT, отвечая на вопрос об обстрелах мирных районов столицы ДНР.В то же время, если стреляли националисты из "Азова", то они могли делать это намеренно. Британский наемник также пожаловался на плохие дисциплину и подготовку бойцов украинской армии."На подходах к позиции мы встретили бойца, от которого несло алкоголем, он был пьян в стельку. Он не помнил безопасного пути до позиции, чуть не угодил в растяжку, отшутился и пошел обратно. Про армию всегда нужно помнить, что там много пьют. Ей не хватает профессионализма", - подчеркнул Эслин, уточнив, что центр Донецка вполне могли обстрелять по ошибке, либо из-за националистических настроений в вооруженных силах.Британец согласился с тем, что подобные случаи - это военные преступления: "Я думаю, это просто попытка отомстить. Месть и алкоголь".Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), игорь конашенков, россия, украина, вооруженные силы украины