14:08 10.06.2022 (обновлено: 14:25 10.06.2022)
Британский наемник Аслин объяснил причины обстрелов центра Донецка
Британский наемник Аслин считает обстрелы Донецка либо ошибкой, либо военным преступлением
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсужденный в ДНР британский наемник Эйден Аслин
Осужденный в ДНР британский наемник Эйден Аслин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Обстрелы мирных районов Донецка - это либо ошибка, если стреляли бойцы украинской армии, либо намеренное военное преступление, если стреляли бойцы националистического батальона "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), рассказал сдавшийся в плен и впоследствии приговоренный к смертной казни британский наемник Эйден Аслин.
В то же время, если стреляли националисты из "Азова", то они могли делать это намеренно. Британский наемник также пожаловался на плохие дисциплину и подготовку бойцов украинской армии.
"На подходах к позиции мы встретили бойца, от которого несло алкоголем, он был пьян в стельку. Он не помнил безопасного пути до позиции, чуть не угодил в растяжку, отшутился и пошел обратно. Про армию всегда нужно помнить, что там много пьют. Ей не хватает профессионализма", - подчеркнул Эслин, уточнив, что центр Донецка вполне могли обстрелять по ошибке, либо из-за националистических настроений в вооруженных силах.
Британец согласился с тем, что подобные случаи - это военные преступления: "Я думаю, это просто попытка отомстить. Месть и алкоголь".
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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