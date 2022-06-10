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Британский наемник Аслин объяснил причины обстрелов центра Донецка - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/naemnik-1794552550.html
Британский наемник Аслин объяснил причины обстрелов центра Донецка
Британский наемник Аслин объяснил причины обстрелов центра Донецка - РИА Новости, 10.06.2022
Британский наемник Аслин объяснил причины обстрелов центра Донецка
Обстрелы мирных районов Донецка - это либо ошибка, если стреляли бойцы украинской армии, либо намеренное военное преступление, если стреляли бойцы... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:08
2022-06-10T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
игорь конашенков
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Обстрелы мирных районов Донецка - это либо ошибка, если стреляли бойцы украинской армии, либо намеренное военное преступление, если стреляли бойцы националистического батальона "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), рассказал сдавшийся в плен и впоследствии приговоренный к смертной казни британский наемник Эйден Аслин."Тут одно из двух: либо это ошибка, а значит стреляла регулярная армия - я видел, насколько низкий у них уровень подготовки", - сказал Аслин в интервью RT, отвечая на вопрос об обстрелах мирных районов столицы ДНР.В то же время, если стреляли националисты из "Азова", то они могли делать это намеренно. Британский наемник также пожаловался на плохие дисциплину и подготовку бойцов украинской армии."На подходах к позиции мы встретили бойца, от которого несло алкоголем, он был пьян в стельку. Он не помнил безопасного пути до позиции, чуть не угодил в растяжку, отшутился и пошел обратно. Про армию всегда нужно помнить, что там много пьют. Ей не хватает профессионализма", - подчеркнул Эслин, уточнив, что центр Донецка вполне могли обстрелять по ошибке, либо из-за националистических настроений в вооруженных силах.Британец согласился с тем, что подобные случаи - это военные преступления: "Я думаю, это просто попытка отомстить. Месть и алкоголь".Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), игорь конашенков, россия, украина, вооруженные силы украины
14:08 10.06.2022 (обновлено: 14:25 10.06.2022)
 
Британский наемник Аслин объяснил причины обстрелов центра Донецка

Британский наемник Аслин считает обстрелы Донецка либо ошибкой, либо военным преступлением

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсужденный в ДНР британский наемник Эйден Аслин
Осужденный в ДНР британский наемник Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осужденный в ДНР британский наемник Эйден Аслин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Обстрелы мирных районов Донецка - это либо ошибка, если стреляли бойцы украинской армии, либо намеренное военное преступление, если стреляли бойцы националистического батальона "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), рассказал сдавшийся в плен и впоследствии приговоренный к смертной казни британский наемник Эйден Аслин.
"Тут одно из двух: либо это ошибка, а значит стреляла регулярная армия - я видел, насколько низкий у них уровень подготовки", - сказал Аслин в интервью RT, отвечая на вопрос об обстрелах мирных районов столицы ДНР.
В то же время, если стреляли националисты из "Азова", то они могли делать это намеренно. Британский наемник также пожаловался на плохие дисциплину и подготовку бойцов украинской армии.
"На подходах к позиции мы встретили бойца, от которого несло алкоголем, он был пьян в стельку. Он не помнил безопасного пути до позиции, чуть не угодил в растяжку, отшутился и пошел обратно. Про армию всегда нужно помнить, что там много пьют. Ей не хватает профессионализма", - подчеркнул Эслин, уточнив, что центр Донецка вполне могли обстрелять по ошибке, либо из-за националистических настроений в вооруженных силах.
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Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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