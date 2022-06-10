https://ria.ru/20220610/naemnik-1794549286.html

Осужденный в ДНР наемник рассказал, что поначалу поддерживал Донбасс

Осужденный в ДНР наемник рассказал, что поначалу поддерживал Донбасс - РИА Новости, 10.06.2022

Осужденный в ДНР наемник рассказал, что поначалу поддерживал Донбасс

Взятый в плен в Мариуполе и приговоренный в Донецке к смертной казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, что во время госпереворота в Киеве и... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:02

2022-06-10T14:02

2022-06-10T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

великобритания

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794335826_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_21452b073904c099dee6839114237b17.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Взятый в плен в Мариуполе и приговоренный в Донецке к смертной казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, что во время госпереворота в Киеве и последовавших за ним событий поддерживал Донбасс и Россию, но потом его взгляды изменились."Еще с волнений на Майдане я следил за происходящим. Я помню, как взяли Крым. Изначально я поддерживал Россию... Я поддерживал Донбасс и ЛНР вплоть до 2015 года... Я считал, что у них есть право на независимость. Но позже мое мнение поменялось", - сказал Аслин в интервью RT.По его словам, это произошло в Сирии, где Аслин, как и другие иностранцы из Европы и Америки, воевал на стороне курдов. "В рядах курдских отрядов самообороны я встретил еще одного наемника, который ранее воевал на стороне Украины. Мы с ним несколько раз обсуждали этот конфликт, и он убедил меня, что все совсем не так, как я считал ранее. Тогда я постепенно перестал поддерживать Россию и занял сторону Украины", - отметил Аслин.Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html

донецкая народная республика

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр