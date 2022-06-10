https://ria.ru/20220610/naemnik-1794541297.html

Осужденный в ДНР британец рассказал об условиях работы на ВСУ

Осужденный в ДНР британец рассказал об условиях работы на ВСУ - РИА Новости, 10.06.2022

Осужденный в ДНР британец рассказал об условиях работы на ВСУ

Осужденный в ДНР британец Эйден Аслин рассказал об условиях работы на украинские войска. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:40

2022-06-10T13:40

2022-06-10T13:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

великобритания

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Осужденный в ДНР британец Эйден Аслин рассказал об условиях работы на украинские войска."Условия одинаковые. Когда я вступил в ряды ВСУ, мое жалование было около 8 тысяч гривен. Это примерно 250 долларов. Позже президент Украины поднял жалование военным до 12 тысяч гривен. Относились ко мне хорошо, хотя многие подтрунивали надо мной – я ведь британец и украинским не владею. Я многого не понимал, пользовался Google Translate", - сказал он в интервью телеканалу RT. Он отметил, что заключил контракт 3 или 4 октября 2018 года.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html

донецкая народная республика

украина

великобритания

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, великобритания, ситуация в днр и лнр