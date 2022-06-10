https://ria.ru/20220610/most-1794458864.html

Посол России в Китае объяснил ценность моста между Благовещенском и Хэйхэ

Посол России в Китае объяснил ценность моста между Благовещенском и Хэйхэ - РИА Новости, 10.06.2022

Посол России в Китае объяснил ценность моста между Благовещенском и Хэйхэ

Трансграничный автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ сыграет значимую роль в развитии взаимной торговли России и Китая, заявил в пятницу посол РФ в КНР Андрей... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T09:06

2022-06-10T09:06

2022-06-10T10:33

китай

россия

благовещенск

андрей денисов

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ПЕКИН, 10 июн - РИА Новости. Трансграничный автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ сыграет значимую роль в развитии взаимной торговли России и Китая, заявил в пятницу посол РФ в КНР Андрей Денисов.В пятницу открылось грузовое движение по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия)–Хэйхэ (Китай) через реку Амур."Россия и КНР строят мосты, а не разрушают их. Причем не только в переносном, но и в буквальном смысле. Я рад сообщить всем, что сегодня утром состоялась торжественная церемония открытия первого трансграничного автодорожного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ", - заявил посол, выступая с речью на государственном приеме.По его словам, "без сомнения, новый погранпереход сыграет значимую роль в развитии взаимной торговли между нашими странами, которая демонстрирует высокие темпы роста и обещает в этом году новый рекорд". Денисов полагает, что есть все шансы достичь планки в 200 миллиарда долларов."Насколько это возможно в текущих условиях, продолжаются гуманитарные контакты. Реализуется проект "перекрестных" годов физической культуры и спорта. Интернет-технологии активно внедряются в сотрудничество в сфере образования. В формате онлайн проходит немало ярких культурных мероприятий", - добавил дипломат.Он отметил, что еще плотнее стало взаимодействие России и Китая на международной арене."Добрососедство, дружба и сотрудничество – это наша цель и наша сила", - подчеркнул Денисов.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html

китай

россия

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, россия, благовещенск, андрей денисов